SARAJEVO PRISLUŠKUJE DODIKA! Lider RS: Ne znam što to rade, kad ja sve što imam otvoreno kažem!

Bezbednosne službe Bosne i Hercegovine prisluškuju predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, a nalog da se on stavi pod te mere izdat je na osnovu zahteva tužilaštva u Sarajevu zbog istrage koja je pokrenuta.

Prema informacijama, kao obrazloženje za ovaj potez navedeno je da se dokazi protiv Dodika ne mogu pribaviti na drugi način, pišu Novosti.

Tu informaciju potvrdio i Dodik.

"Dobio sam obaveštenje od suda u Sarajevu da se protiv mene preduzimaju mere prisluškivanja, jer znam da moje razgovore prati bar deset agencija. Međutim, ovde je reč o tome da neki sud Bosne i Hercegovine preduzima mere protiv predsednika Republike i to je problematično. Ali meni to više nije problem, čak me pomalo i zabavlja. Ne znam ni zašto me prisluškuju, kada ja otvoreno kažem da se zalažem za samostalnu Republiku Srpsku“, rekao je Dodik.

On kaže da ga pokretanje istrage protiv njega ne iznenađuje, jer je to postalo uobičajena praksa.

Kurir.rs/ Novosti

Foto: Zorana Jevtić

