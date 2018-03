OBEZGLAVLJEN LEŠ NAĐEN U NAPUŠTENOJ KUĆI: Meštani prestravljeni, sumnja se na zverski zločin

Ekipa Dnevnog avaza bila je juče na licu mesta. Kako saznaje Dnevni avaz, Kada Topčagić te njen zet i ćerka Mirza i Amela Kamberović u devastiranoj i u korov potpuno zarasloj kući naišli su na ljudski skelet, za koji se sumnja da pripada nestaloj devojci.

U slučaj su se odmah uključili pripadnici Odeljenje kriminalističke policije Policijske uprave Doboj i Okružno javno tužilaštvo u Doboju, koji provode intenzivne provere na terenu da bi se utvrdile sve činjenice.

"Moj zet je, dok smo prolazili pored napuštene kuće, ušao u nju zbog fizioloških potreba. Istrčao je i panično povikao: “Ljudi, u kući je leš!” Kada smo i mi došle do kuće, provlačeći se kroz šiblje, ispred ulaza u kuću ugledali smo ljudsku glavu. U kući je bio truli leš. Jedna cipela joj je bila na nozi, a druga u uglu sobe. Do leša je bio veliki nož, a do noža veliki pramen kose", ispričala je Kada, koja je još u šoku.

Veruje da je ubijena Marija Knežević (32) iz hrvatskog povratničkog naselja Tramošnica Gornja, a koja je nestala još prošle godine.

Njena ćerka Amela zbog užasa koji je videla danima ne jede i ne spava. Sve najbolje o devojci Mariji ispričala je prva komšinica Jela Kamenjašević.

"Marija je bila lepa, vesele naravi i čuvala je baku Jelicu. Kad je baka otišla u bolnicu, Marija je nestala. Nikome u selu nije jasno otkud kosti Marije u napuštenoj kući, koja je od bake Jelice udaljena svega nekoliko metara. Interesantno je da niko od ljudi koji su je tražili nije zavirio u tu napuštenu kuću", priča Kamenjašević.

U razgovoru s Petrom i Danicom Knežević, uplakanim roditeljima Marije, Avaz saznaje da se 32-godišnjakinja poslednji put telefonom javila 30. novembra prošle godine.

"Godinu iščekivanja, godinu suza i godinu neizvesnosti... Tada mi je poslala poruku da joj je mobilni telefon u kvaru i da se, dok ga ne popravi, neće moći javljati. To je bila njena poslednja poruka. Mi u ponedeljak idemo dati krv za DNK. Telo još nismo videli. Želimo da se ovo sve već jednom završi, mi smo na izmaku snage i živaca - kaže očajna majka Danica.

Kako saznaje Avaz, u utorak je obavljena obdukcija posmrtnih ostataka pronađenih u Tramošnici. Kostur se i dalje nalazi u prosekturi Opšte bolnice u Doboju, zbog čega se ni termin sahrane za sada ne zna.

Prema nezvaničnim informacijama, patolog se nije mogao izjasniti o uzroku smrti te će biti obavljena dodatna veštačenja.

U međuvremenu su se u Tramošnici pojavile razne priče o uzroku smrti ove devojke, od toga da je bila u zabranjenoj vezi s muškarcem, do toga da se otrovala, pa do toga da je zverski ubijena, piše Avaz.

