(FOTO) NEVIĐEN HOROR U BIH: Ivan (19) odsekao sebi ruku i nogu, a da nije ni pisnuo!

U porodičnoj kući Sliškovića, gde se dogodio ovaj stravični slučaj, Ivanovu majka Ruža bila je shrvana od bola i jedva pričala. Rekla je da se njen sin čudno ponašao još od utorka. Pričao je nepovezano, a ona se zbog toga mnogo brinula.

"Imao je čudne misli... To se dešavalo na momente. Čak je i on sam govorio da se čudno ponaša", kroz suze priča Ruža ljubeći Ivanovu fotografiju na ličnoj karti.

Kaže da je Ivan teško podnosio što su njegova braća uspela da se zaposle, a on nije. Završio je za bravara, odradio praksu u jednoj žepačkoj firmi i od tada ništa.

"Stalno mi je govorio da njega niko neće i da ne može da radi. Ali nisam mogla ni da pomislim da će da uradi ovako nešto", kaže Ruža.

Ruža ne krije da žive u teškim uslovima i da su jedna od siromašnijih porodica u ovom kraju.

"Živim od 130 maraka (65 evra) mesečno. To nam je sve, da se prehranimo. Kako da moje dete očekuje bolji život s takvim, minimalnim primanjima", kaže ona.

Kobnog dana sve je, tvrdi Ruža, bilo u najboljem redu. Njen sin Ivan uzeo je sekiru, i rekao da ide sebi da “skine slaninu”, i otišao na sprat kuće.

"Kako se nije pojavljivao, poslala sam sina da proveri šta radi. Kad je otišao na sprat kuće, imao je šta i da vidi", kaže Ruža.

Prizor na spratu kuće bio je zastrašujući. Sin Ivan ležao je u lokva krvi. Odmah su pozvali Hitnu.

"Kad sam videla šta je uradio sebi pozlilo mi je. On je sebi sekirom odsekao ruku i nogu. Udario se u predelu ispod kolena i kod članka, a potom na ruci kod lakta i kod šake. Užas!, kroz suze priča nesrećna majka.

Dodaje da je Ivan do trenutka dolaska Hitne izgubio više od tri litra krvi, a da sumnja kako su njegovi psihički problemi nasledni.

"Nažalost, bojim se da se radi o genetici. Pokojni otac i familija s njegove strane imali su, također, psihičkih problema. Nešto mu je kliknulo u glavi. Odsekao je sebi nogu i ruku, a da nije ni pisnuo", ističe Ruža.

I dok lekari strahuju zbog moguće infekcije i dok je neizvesno hoće li hirurzi uspeti da mu ponovo zašiju odsečene delove tela, majka Ruža se boji najgoreg.

"Daj, Bože, da mi se kući vrati živ! Ne verujem da će uspeti da ga spasu, izgubiću svoje najmlađe dete", vikala je ona.

Pre nego što je sebi odsekao ruku i nogu, Ivan je u utorak iskasapio mačku i psa u neposrednoj blizini porodične kuće.

"Tačno je. Nedaleko od kuće iskasapio je mačku i psa. Nisam to shvatala zaozbiljno, pripisivali smo to njegovom čudnom ponašanju. Ni sanjala nisam da će sutradan to da uradi sebi", kaže Ruža.

