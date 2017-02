INICIJATIVA U PODGORICI: Zbog skandaloznih izjava Mesiću oduzeti titulu počasnog građanina!

Mesić je za počasnog građanina Podgorice izabran 2007. godine uz protivljenje tadašnje opozicije.

Jednom je čak najavljivano da mu se nagrada oduzme zbog njegove afirmacije ratnih zločina nad Srbima u Hrvatskoj, kao i zbog narušavanja principa međunarodnog prava.

U inicijativi DF-a piše da je Stjepan Mesić "na sastanku u Novskoj, 2007. godine, porekao ustaške zločine u Jasenovcu".

Miodrag Bešović (DF) navodi da je u vreme kada je Stjepan Mesić predložen za počasnog građanina Podgorice opozicija bila protiv toga predloga.

"Lokalna vlast na čelu sa Miomirom Mugošom tada je branila svoj predlog navodeći da je on antifašista, dokazani kritičar zločina koji su urađeni. Snimci koji su izašli u javnost dokazali su da to nije tačno. On je tada rekao to što je i mislio, a to je da to za njega nisu bili zločini, da Jasenovac nije bio koncentracioni logor gde su ljudi masovno ubijani. On je opravdao zločine, rekao je da logor Jasenovac nije bilo stratište, nego da je to bio radni logor i da su ljudi poslati tamo da bi bili spaseni", navodi Bešović.

(Sputnik)

