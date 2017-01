VUJANOVIĆ: Predložiću Milu da se kandiduje za predsednika Crme Gore

"Ja zaista mislim da živimo u vremenu u kojem on mora sa posebnom pažnjom da razmisli o svojoj kandidaturi, a da će kao osnov svoje odluke uzeti njegov ukupni rejting u javnosti. Vrlo sam naklonjen tome i moj će savet njemu biti da prihvati tu vrstu odgovornosti - da nastavi ono što sam ja radio, a što je on radio prije mene", kazao je Vujanović u emisiji "Živa istina" televizije Antena M, prenosi RTCG.

Filip Vujanović želi Mila Đukanovića na čelu Crne Gore (Foto: Stefan Jokić)

On je ocenio da će se odnosi Crne Gore sa Rusijom potpuno promeniti kada Crna Gora postane punopravna članica NATO saveza i istakao da je Crnoj Gori mesto u Alijansi "jer je to nešto što joj prirodno pripada". Vujanović kaže da će odluka o tome biti doneta u parlamentu, a za priče o referendumu ili neutralnosti tvrdi da su besmislene.

"Mislim da će se stav Rusije i odnos Rusije prema Crnoj Gori promeniti našim ulaskom u NATO. Tada ćemo nastaviti da razvijamo odnose baš onako kako je ruski predsednik Vladimir Putin i kazao nedavno, na temelju tradicionalnih odnosam koji traju već stotinama godina. Mislim da ćemo nakon toga i potpisati neke sporazume koji već dugo čekaju potpisivanje i koji su pokazatelj da se u Rusiji čeka ishod", kazao je Vujanović.

Crnogortski predsednik smatra da će mitropolit Srpske pravoslavne crkve (SPC) Amfilohije, kako se odluka o NATO bude primicala, ''dati gas'' u bavljenju politikom.

"Ja ne vidim šta bi mogla Rusija da uradi ovđe da se ovđe referendum dogodi. To je naše suvereno pravo, o tome odlučuje Crna Gora, o tome odlučuje parlament. A ja ne vidim nijednu mogućnost da naš parlament donese odluku o referendumu", naveo je Vujanović i dodao da ne veruje u priče o izazivanju nemira koji bi rezultirali referendumom.

"Nema govora da je on iskazao potpuno političko pozicioniranje. On je govorio na skupu Demokratskog fronta, držao je jedan dug, veoma detaljan govor. Saopštio je šta ne prihvata u državnoj politici Crne Gore i u odnosu na NATO i u odnosu na Rusiju i on je čovek koji se u faktičkom smislu, stavio u službu one politike koju promoviše. Ja ne očekujem da će se on u odnosu na NATO u svojim javnim eksponiranjima promijeniti, ali mislim da će, kad se stvar završi, on to prihvatiti", kazao je Vujanović.

Autor: Tanjug