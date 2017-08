HRVATSKI MEDIJI: Pada Vlada zbog Jasenovca?

Glavna tema hrvatskih pisanih i elektronskih medija je obećanje premijera Andreja Plenkovića da će raditi na skorijem iznalaženju kompromisnog rešenja za spornu spomen ploču u Jasenovcu koje ne bi bilo na štetu HOS i koje ne bi vređalo jasenovačke žrtve o čemu predstavici vlasti i opozicije imaju različita mišljenja, dok HOS-ovci ćute.



Mediji istovremeno spornu ploču u Jasenovcu sa ustaškim pokličom "za dom spremni" neposredno dovode u vezu sa mogućnošću izglasavanja poverenja Plenkovićevom kabinetu već u septembru.

Nedeljnik Globus piše da prevladava stav da je vreme da se konačno zakonski reguliše ne samo sporni pozdrav "za dom spremni" nego i sve drugo što je vezano za razne totalitarne režime kojih je na ovom području bilo napretek u prošlosti. Kako će to biti rešeno u ovom trenutku je nejasno, navodi ovaj nedeljnik i dodaje da je kako god očigledno je da da se natpisu na ploči u Jasenovcu bliži kraj, a to su im, kažu, potvrdili i mnogi sagovornici bliski Banskim dvorima.

Mnogi visoki zvaničnici HDZ-a uveravaju, međutim, da se ništa od toga neće dogoditi i da je reč o pritiscima koalicionih partnera koji su, kako kažu, bili očekivani. "Znali smo da će Pupovac jačati pritisak, ali ne verujemo da će ići u radikalna rešenja koja bi vodila novim izborima", kaže neimenovani sagovornik Globusa iz HDZ i istovremeno dodaje da se novim izborima ništa ne bi dobilo.

Ni Milorad Pupovac, navodi se, više nema lagodnu poziciju.

"Bio je, mora se priznati, vrlo strp­ljiv i tolerantan kad je reč o stvaranju nove koalicije i bezrezervno je podržao Andreja Plenkovića. Čini to i sada, ali i on sam je pritisnut svojim stranačkim članstvom koje traži 'barem' da se ploča u Jasenovcu skine", navodi nedeljnik i dodaje da bi u suprotnom rejting lidera SDS S-a u stranci sigurno pao, kao i da je Pupovac dovoljno iskusan političar da to ne dozvoli.



Dodaje se da je u kontekstu toga važno da se što pre reši pitanje sporne ploče, pa ima i onih koji tvrde da Pupovac sve požuruje kako bi ploča bila skinuta s dnevnog reda pre nego što se susretnu predsednici Hrvatske i Srbije, Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić.

Tako se Plenković oko jasenovačke ploče našao u procepu između HNS-a, SDS S-a, tvrde, ali i one mekše stranačke desnice, a tu je, navodi se i deo hrvatskih građana kojima je "puna kapa" rasprava o prošlosti, ustašama i partizanima, tako omiljenoj temi hrvatskih političara koji naprosto nisu u stanju da ponude nist drugo.

Zagrebački Večernji list tim na tu temu piše da, ukoliko najuticajnija opoziciona SDP do početka zasedanja Sabora ne dobije stav vlade na interpelaciju o spomen-ploči poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima HOS-a, podnetu još u aprilu, u septembru već na dnevnom redu tog zakonodavnog tela moglo bi da se nađe izglasavanje nepoverenja vladi.

Tako, navodi ovaj zagrebački dnevnik, izgleda da bi se prašina koja se zadnjih dana podigla oko HOS-ove ploče zbog pozdrava "za dom spremni", za čije uklanjanje iz Jasenovca vlada ne nalazi rešenje već više od osam meseci, za koju sedmicu moglo bi da se preseli i u saborske klupe, gde će Plenković ponovo biti na ispitu ima li ili ne podršku parlamentarne većine od 76 zastupnika.

Riječki Novi list piše da ako do sutra ujutro ploča bude uklonjena, odnosno s nje bude izbrisan ZDS, Plenković može biti potpuno siguran u svoju poziciju. Ali, ako premijer nastavi da kalkuliše, tek će se tada do kraja zapetljati.

"Ovo je situacija koja se rešava nalogom premijera, ništa drugo za to nije potrebno.

Stvar je posve jednostavna: premijer Andrej Plenković mora poslati nekoga da odšrafi ploču HOS-a u Jasenovcu, s nje izbriše poklič 'za dom spremni', i onda je najnormalnije vrati tamo gde je bila", piše ovaj riječki dnevnik.



List, međutim, primećuje da Plenkovićevo nećkanje i udovoljavanje desnici, a i bežanje od izjava, samo ga oslabljuje.

"Čudno je da on to već ne oseća i ne primećuje", konstatuje list i primećuje da premijer ne treba da se boji bilo kakvih pretnji. Treba, kažu, samo imati petlju.

Kada će se i kako doći do zakonskog rešenja koje spominju Banski dvori za izlazak iz ove političke krize što je iznenada eskalirala, niko za sada ne otkriva, a iz Plenkovićevog okruženja informacije se ne mogu dobiti ni na kašičicu.

