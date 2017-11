(FOTO) NESVAKIDAŠNJI PROBLEM PORODICE MIŠKOVIĆ: Komšija ih zazidao i ne pušta ih dvorišta, pa moraju da preskaču zid

Vlasnik kuće, koja je u ratu porušena i kasnije obnovljena, živi u Srbiji. Susedna parcela, na kojoj je nekad bila kuća, donedavno je za njih bila prolaz. Vlasnik, Srbin kome je kuća u ratu srušena, kaže Merica Mišković, nije dobio rešenje o obnovi.



Drugi komšija je na delu koji je bio namenjen za put odavno sagradio spoljašnji kamin i zagradio svoje dvorište. Komšija iz Nemačke pre nekoliko dana sagradio je zid, koji je kuću u kojoj žive Miškovići doslovno stavio u bezizlazan položaj.

Od tad Miškovići prelaze visoki zid preko cigli koje su sami naslagali i s jedne i s druge strane. Najteže je Merici (35), koja godinama radi kao sobarica.

"Imam problema s povredom i zato sam sad na bolovanju. Prelaziti ovaj zid svaki put mi je rizik, boli me kičma, ali i duša što smo ovako prisiljeni da izlazimo iz kuće. Idem sad na terapije, a najmlađi sin nam je prošle godine slomio nogu, pa ni za njega ovo sigurno nije dobro", jada se Merica.



Ona i suprug pokušavali su da zamole građevinske radnike da ne podižu zid, ali nisu naišli na razumevanje.

Kontaktirali su i policiju, a ročište im je zakazano 30. novembra, a uskoro očekuju i veštake koji bi trebalo da izađu na teren i utvrde činjenice.



Kuća u kojoj žive Miškovići napravljena je 1978. godine, a danas je jedina koja nema izlaz na put. U blizini Miškovića sagrađene su nove zgrade, a kuća u cigli kao da je stala u vremenu i prostoru.

"Znamo da su tu bile neke komšijske razmirice i razne stvari, ali to nas uopšte ne zanima. Niti smo mi u tome učestvovali niti smo krivi. Ja ovo nikad ne bih nikome uradila. To je stvarno van svake pameti. Pa ostavila bih barem pola metra da ljudi mogu da prođu, a sve ostalo nek se rešava. Jedino što mi želimo je da normalno izlazimo iz kuće i vraćamo se u nju, a ne da nam to svaki put predstavlja stres", poručila je Merica Mišković.

