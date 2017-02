Kongresmen SAD: Makedonija nije država

SKOPLJE - Dejna Rohrabaher, američki kongresmen i član Komiteta za spoljnu politiku u Domu predstavnika, uzburkao je javnost na Balkanu skandaloznom izjavom da Makedonija nije država i da bi trebalo da bude podeljena između Kosova i Bugarske!



Rohrabaher je za albansku TV stanicu Vizion plus rekao da su podele između Albanaca i Makedonaca toliko velike da ova dva naroda ne mogu u budućnosti da žive zajedno.



Nema budućnosti



- Makedonija nije država. Žao mi je, ali je tako. Podele između Makedonaca i Albanaca su toliko velike da oni nikada u budućnosti neće moći da žive zajedno. Zato Kosovci i Albanci iz Makedonije treba da postanu deo Kosova, a ostatak Makedonije treba da se pripoji Bugarskoj ili kojoj god zemlji misle da pripadaju. Ideja da bi Makedoniju trebalo da održavamo živom zato što je neko pre 30 godina odlučio da je to najbolja rekonfiguracija koja treba da proistekne iz raspada Jugoslavije nije opravdanje da ona i dalje treba da se ostvaruje - rekao je Rohrabaher.



Upitan da li je ovo ujedno i stav administracije Donalda Trampa, novog predsednika Amerike, Rohrabaher je rekao da on ima uticaja na kreiranje spoljne politike i promenu granica na Balkanu, što će biti tema u narednom periodu.



Iskusan kongresmen



Na ove skandalozne izjave američkog kongresmena odmah je reagovalo ministarstvo spoljnih poslova u Skoplju zahtevajući hitno objašnjenje od Stejt departmenta.

- Očekujemo da Stejt department otkloni svaku dilemu u vezi sa iznetim tvrdnjama i da potvrdi svoju politiku prema Makedoniji i Balkanu - navodi se u saopštenju.



Dejna Rohrabaher je od 1989. član Kongresa.

Nije prvi put

I LAVROV JE TO PREDLAGAO



Ovo nije prvi put da se ideja o podeli Makedonije iznosi u javnost. Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije, 2015. godine je dao sugestiju da bi Makedoniju trebalo podeliti tako da zapadni deo pripadne Albaniji, a istočni Bugarskoj. Njegova izjava dodatno je podgrejala političku krizu koja poslednjih godina traje u Makedoniji.

