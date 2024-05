"ORLOVI" ODUŠEVLJENI ZBOG NACIONALNOG STADIONA: "Nepohodan nam je, otvaraju se velike mogućnosti"

U sredu prvog maja u Surčinu su počeli radovi na Nacionalnom stadionu, a na svečanosti je prisustvovao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Ovaj projekat oduševio je i mnoge fudbalere koji su se tim povodom oglasili.

Kapiten "Orlova", Dušan Tadić, nije mogao da sakrije zadovoljstvo.

- Mislim da je Nacionalni stadion jedan neophodan, sportski, moderan, objekat koji je izuzetno potreban našoj reprezentaciji, našoj državi. Mislim da se otvaranjem tog stadiona otvaraju velike mogućnosti kao što su organizacije nekih takmičenja, nekih finala i samim tim velika stvar za reprezentativni fudbal. Izuzetno se radujemo zbog toga i velika je čast i zadovoljstvo čuti da se tako nešto kreće u realizaciju - istakao je Tadić, a slično mišljenje ima i Strahinja Pavlović:

foto: Starsport/Srđan Stevanović

- Mislim da je to nešto što je bilo neophodno za srpski fudbal. Jako je lepo igrati na velikim i lepim, na novim stadionima tako da uskoro ćemo i mi imati priliku da igramo na jednom takvom ovde kod nas u Srbiji.

Oduševljenje nije krio ni Filip Kostić:

- Imao sam prilike da se uverim u sve to kroz reprezentativnu i klupsku karijeru. To je jako bitno za našu državu i sport - rekao je on.

Oglasio se i Dušan Vlahović:

- Mogu samo da budem presrećan i prezadovoljan što se konačno kreće sa realizacijom nečega što verujem da će da bude od velikog značaja za srpski sport. Fudbal jeste sport, jeste takmičenje, ali i ozbiljna industrija koja jednostavno zahteva modernizaciju i nivo objekata po najvišim evropskim standardima. Zaista mi je drago zbog početka izgradnje i ja se nadam da ću kroz koju godinu imati to zadovoljstvo da se pred punim tribinama nacionalnog stadiona radujem zbog uspeha reprezentacije i svih rezultata - dodao je Vlahović, a na njegove reči nadovezao se i Strahinja Eraković:

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

- Nemam ni najmanju dilemu da će ovo biti velika stvar za Srbiju. Sa velikim ponosom i čašću mogu da kažem da jedva čekam da zaigram na tom stadionu. Siguran sam da će novi stadion privući dosta naše publike da dolaze u što većem broju i da napravimo što veće uspehe.

