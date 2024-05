MNOGO ZANIMLJIVOSTI NA SAJMU TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA: Simulator letenja dronom za sve posetioce

Juče je u Beogradu otvoren 66. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća na Beogradskom sajmu. Otvorila ga je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, zajedno sa ministarkom nauke i tehnološkog razvoja Jelenom Begović i zamenikom ministra nauke i tehnologije Narodne Repulike Kine Čenom Đačangom.

Svoj štand na ovogodišnjem sajmu ima i domaća inovativna kompanija PR-DC. Nakon nekoliko inostranih sajmova u Aziji i Evropi, ovo je njihovo prvo ovogodišnje pojavljivanje na domaćem terenu u Beogradu. Što se tiče Sajma tehnike i tehničkih dostignuća, ovo je njihov treći nastup i ovoga puta su za posetioce pripremili mnogo zanimljivosti i premijernih prikaza svojih proizvoda.

Glavni inženjer PR-DC-ja Miloš Petrašinović rekao je da je ove godine domaćoj javnosti po prvi put predstavljen dron IKA 50, koji je najveći dron u njihovoj lepezi proizvoda. „Po prvi put na sajmu možemo videti dron IKA 50, jer su do sada su posetioci Beogradskog sajma bili u prilici da vide samo njegovu maketu. Ovaj dron može poneti i do 50 kilograma tereta i to je duplo veća letelica od, recimo IKA Bombardera. Njegova dijagonala dugačka je čak 3 metra. Pored toga, ovde premijerno predstavljamo i posebnu letelicu, koja omogućava da domet radio veza bude mnogo duži. To je dron koji je u stvari simulacija svojevrsnog satelita, dakle on je veza za sve ostale dronove, te sada u radio vezama možemo dostići i više od 60, možda i do 100 kilometara. Ovaj dron je dakle podrška svim ostalim dronovima jer obezbeđuje prenos radio signala, svih komandi i jako smo srećni što smo time zaokružili kompletan sistem naših proizvoda. Sve naše letelice lete na više od 6.000 metara, što znači da su samim tim prilično imune na svako ometanje koje bi se dešavalo“, rekao je Petrašinović.

Pored premijernih prikaza nekih bespilotnih letelica, on je rekao da je ono što je prvog dana sajma privuklo najveću pažnju posetioca definitivno simulator - IKA trenažer. „U pitanju je virtuelna letelica, gde će posetioci imati prilike da se obuče na pravom simulatoru. Mogu videti kako se koriste kontrole da bi išli levo, desno, pravo, gore ili dole. Pozivam sve građane da dođu na sajam i vide kako se upravlja dronom. Ovde će imati priliku za virtuelnu turu iznad reke Save u Beogradu, koja zaista daje potpuni doživljaj pravog leta dronom. Mnogi srednjoškolci su u redovima čekali kako bi doživeli to iskustvo, što nas posebno raduje jer tako veliko interesovanje za aviomehaniku i vazduhoplovstvo uliva nadu da će se ove oblasti još snažnije razvijati u Srbiji“, izjavio je Petrašinović.

Tokom trajanja sajma, posetioci će moći da se upoznaju sa svim dronovima iz serije IKA i na licu mesta će moći da vide različite upotrebne vrednosti dronova iz ove serije.

Štand kompanije PR-DC nalazi se u Hali 2 Beogradskog sajma, a broj štanda je 2218. Radno vreme Sajma tehnike je od 10 do 18 časova, a sajam traje od 21. do 24. maja 2024. Na sajmu će se predstaviti 485 izlagača, od toga 220 inostranih a zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Narodna Republika Kina.