ŠAPIĆ ODLUČIO DA POMOGNE I MLADENOVCU: 'Ne delim ljude po tome koliko daleko žive od centra grada', veliki broj projekata u planu

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić posetio je danas opštinu Mladenovac, gde je obišao rekonstruisanu zdravstvenu ambulantu u MZ Kovačevac i radove na izgradnji vrtića u naselju Bataševo.

On je u razgovoru sa građanima istakao da će nastojati da im izađe u susret gde god je to moguće.

Šapić je naglasio da su od četiri planirane ambulante završene dve – u Kovačevcu i Jagnjilu, dok se radovi u toku u naseljima Rabrovac i Koraćica.

– Ambulante su izuzetno važne jer primarna zdravstvena zaštita čuva zdravlje svih građana. Pristalica sam većeg broja dobro opremljenih ambulanti, nego jednog doma zdravlja koji nije svima u komšiluku. Moramo da rasteretimo zdravstvene ustanove, a to se najbolje radi otvaranjem ovakvih ambulanti. Potrudićemo se da pomognemo opštini i u opremanju ambulante – rekao je Šapić.

foto: Beoinfo

On je prilikom obilaska vrtića u naselju Bataševo rekao da će ova predškolska ustanova biti gotova u toku leta.

– Prema prvobitnom planu trebalo je da u ovom objektu boravi 110 mališana, ali dobio sam informacije da će moći da se upiše 140 dece. Verujem da neće biti nikakvih problema i da će u septembru ova ustanova primiti prvu decu. Lokacija i prostor su dobri i stvarno je pravo zadovoljstvo živeti ovde – rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima paralelno se završava adaptacija vrtića u Jagnjilu koji je finansirala opština Mladenovac, a Grad Beograd i nadležno ministarstvo pomažu opremanje. On je izrazio nadu da će sve biti spremno za sledeću predškolsku godinu.

foto: Beoinfo

– Dogradnja i rekonstrukcija Gimnazije ide svojim tokom i tu nema problema, a spremamo i projekat rekonstrukcije fiskulturne sale koja se nalazi pored gimnazije. Svi projekti u Mladenovcu napreduju svojim tokom i pored problema koje je stvorilo privremeno finansiranje Grada, ni od jedne stvari nismo odustali – poručio je Aleksandar Šapić.

On je podsetio da je pre par meseci obišao radove na rekonstrukciji mladenovačke Gimnazije. Takođe, rekao je da je za sva prigradska naselja bitno da će, ukoliko bude dobio priliku da u naredne četiri godine vodi Beograd, sva autobuska stajališta izgledati isto kao u centru Beograda.

– Svako će imati info-tablu i nadstrešnicu jer ne delimo ljude po tome koliko daleko žive od centra grada – rekao je Šapić.

foto: Beoinfo

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda je podsetio da je još 2022. godine bio u Mladenovcu i razgovarao o kapitalnim projektima, poput vodosnabdevanja.

- Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom i očekujem da veoma brzo dođemo do „račve“ odakle će jedan pravac ići za Grocku, a drugi za Mladenovac. Nakon toga sledi poslednja faza, odnosno končano rešavanje pitanja vodosnabdevanja za celu opštinu Mladenovac. Razgovarali smo i o pijaci, gde se malo zakomplikovala imovinsko-pravna situacija, ali sigurno nećemo odustati od tog projekta. Pijaca je važna i biće urađena onako kako dolikuje – poručio je Šapić.

Šapić je rekao da će se potruditi da podrži opštinu Mladenovac i njene projekte, kao i da će nastojati da se građanima izađe u susret gde god je to moguće.

foto: Beoinfo

- Mnogo toga opština radi iz sopstvenih sredstava, nešto možemo i mi logistički i finansijski da pomognemo. Zajednički zadatak nam je da izađemo u susret, ali i da kažemo gde to ne možemo, što ljudi poštuju. Meni su na početku marketinški stručnjaci savetovali da ne mogu građanima da kažem da nešto ne može, pa šta da mu kažem kad stvarno neću uraditi, a on meni da to nije dobro za mene. Mišljenja sam da možda nije sada dobro za mene, ali ja se ne skrivam i mogu za dve godine svakog da sretnem na ulici i da se ne krijem - rekao je Šapić.

Predsednik opštine Mladenovac Vladan Glišić zahvalio je na velikoj podršci Grada te dodao da je ova opština dobila sredstva iz kapitalnog budžeta za izgradnju vodovoda i kanalizacije.

foto: Beoinfo

Kako je rekao, urađeno je devet mini-projekata za mesne zajednice za tri kilometra vodovodne mreže.

- Grad je i u 2024. godini, iako raspolaže privremenim budžetom, nastavio sa velikom podrškom opštini Mladenovac - rekao je Glišić.

1 / 20 Foto: Beoinfo

kurir.rs/gradonačelnik.beograd.rs/Prenela: T. B.