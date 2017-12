(VIDEO) SLAVNI ARGENTISKI FUDBALER OSTAVIO SVET U ŠOKU Krespo: Orgijao sam! Više sa ženama nego sa muškarcima

Od fudbalera koji je 2000. godine postao najskuplji igrač sveta kada je iz Parme prelazio u Lacio ovo niko nije očekivao!

Ernan Krespo jedan je od najvećih argentinskih fudbalera svih vremena, a 90-tih godina bio je jedan od najboljih golgetera.

U 19 godina karijere, koju je 42-godišnjak okončao 2012., postigao je preko 300 golova, podigao je tri italijanska pehara i jedan engleski, Copa Libertadores, a bio je i najbolji strelac Serie A, igrao za Inter, Milan, Lazio, Čelsi, Parmu, dok je sa 35 golova za reprezentaciju za jedan gol bolji i od Maradone.



Takav velikan je, blago rečeno, iznenadio brutalnom otvorenošću u televizijskom šou Podemos Hablar.



"Kada sam bio mlad, orgijao sam. Mlad, slavan fudbaler, radio sam sve što mi se htelo i koristio sam svoj status. Eksperimentisao sam, probao sve... Dobro, ne baš sve. Uglavnom, ne mogu da se požalim da sam nešto propustio da uradim u to vrieme pa da sada žalim zbog toga."



"Da li je u tome svemu bilo više muškaraca ili žena?" glasilo je pitanje učesnice emisije.



"Uvek je bilo više žena!", rekao je Krespo.



"Kao fudbaler sam debitovao sa 18 godina, a ženu sam upoznao sa 27. Nikada do tada nisam u kuću doveo devojku, tako da sam sve do veze sa onom koja mi je postala supruga bio samac", objasnio je slavni fudbaler svoje ponašanje u mladosti.

foto: Pritnskirn/YT

