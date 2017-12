TRENER ČUKARIČKOG PONOSAN Lalatović: Kad sam došao, bili smo treći od pozadi

"Možemo biti ponosni i zadovoljni ovim što smo uradili u ovih šest meseci i ovoj polusezoni. Sve čestitke na račun mojih igrača. Jako sam ponosan na svoj tim, igrače, stručni štab, svi smo zajedno uspeli u svemu ovome. Imali smo mnogo problema, mnogo njih je otišlo i mnogo povredjenih, ali igrali smo lep fudbal. Sad smo medju tri ili četiri ekipe koje su ove sezone igrali najlepši fudbal, a to je zahvaljujući kvalitenim igračima koji su ispunjavali sve što sam tražio", rekao je Lalatović.



Fudbaleri Čukaričkog pobedili su ekipu Rada sa 3:0 u utakmici 22. kola Superlige Srbije.



Ekipa sa Banovog brda je prvi deo sezone završila na petom mestu na tabeli sa 38 bodova, dok je Rad poslednji sa 14.



"Čuki fali dva boda da bude treća od napred, a bila je treća od pozadi kad sam došao. Iza mene je psihički jako teška sezona i želeo sam da se završi pobedom. Srećan sam i ponosan i samo da nastavimo ovako. Zaslužujemo da igramo Evropu", rekao je Lalatović.



Upitan zašto je bio neuobičajeno miran tokom večerašnje utakmice Lalatović je pojasnio da se videlo da je njegov tim bliži pobedi i da nije bilo potrebe mnogo da vodi utakmicu.



"Ne dam im da se opuste i neki put ispadam smešan tokom utakmice. I mene nekad bude posle sramota, ali za pobedu sam sve u stanju da uradim. Ne zanima me ko će šta da kaže i misli, mene samo zanima pobeda. Živim za to i želim da i moji igrači žive za pobedu. Drugo me ništa ne zanima, pa ni ako ispadam budala. Naravno, ja to za sebe ne mislim, bitno mi je samo da pobeđujem. Opet kažem, sve čestitke na račun igrača", rekao je Lalatović.



Lalatović je poželeo Radu da ostane u ligi.



"Oni kao klub to zaslužuju", rekao je trener Čukaričkog.



Takmičenje u Superligi nastavlja se 17. februara.

