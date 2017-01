BLOG UŽIVO, VIDEO: Pobeda Bjelice, poraz Klivlenda, dominacija Vestbruka, tuča u Bostonu

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.

Košarkaši Minesote pobedili su na svom terenu Hjuston sa 119:105, a srpski reprezentativac Nemanja Bjelica doprineo je trijumfu sa osam poena i sedam skokova za 21 minut proveden u igri.Bjelica je ušao kao rezerva. On je iz igre šutirao 0/4 za tri, 2/7 za dva i pogodio je sva četiri penala. Ovom učinku dodao je i jednu asistenciju. Minesoti je ovo bila druga uzastopna pobeda posle četiri vezana poraza, a Vulfsi su ovim trijumfom prekinuli seriju od devet pobeda Hjustona.Ekipu su do trijumfa predvodili Endru Vigins sa 28 poena, Karl-Entoni Tauns sa 23 poena i 18 skokova, kao i Šabaz Muhamed sa 20 poena. Plejmejker Minesote Riki Rubio izjednačio je lični rekord karijere sa 17 asistencija, a uz to je imao i 10 poena.Najefikasniji u Hjustonu bio je Džejms Harden sa 33 poena i 12 skokova. Uprkos porazu, Roketsi su zadržali drugi najbolji učinak u ligi, pošto imaju 31 pobedu i 10 poraza.Šampion Klivlend pretrpeo je i drugi uzastopni poraz pošto je danas izgubio u Portlandu 102:86. Blejzerse su do trijumfa predvodili Si-Džej Mekolum sa 27 poena, i Andre Krab sa 24 poena. Dejmijen Lilard dodao je 14, a Moris Harkls 13 poena za Portland, koji sada ima dve pobede više od Sakramenta na osmom mestu Zapada, poslednjem koje vodi u plej-of."Velika trojka" Klivlenda nije imala svoje najbolje veče. Lebron Džejms završio je utakmicu sa 20 poena i 11 skokova, Kevin Lav sa 17 poena i osam skokova, a Kajri Irving sa 11 poena i tri skoka. Uprkos porazu, Kavalirsi su zadržali prvo mesto Istoka, ali sada imaju samo tri pobede više od Toronta.Uzbudljivo je bilo u Bostonu, u kome su domaći Seltiksi pobedili Vašington 117:108, ali je posle meča bilo najžešće. Domaći tim je ostvario petu pobedu u šest utakmica i prekinuo seriju gostiju od tri uzastopne pobede u meču koji je bio vrlo fizički snažan.Posle utakmice domaći igrač Džej Krauder uperio je prst u lice Džona Vola iz Vašingtona, zbog čega su se oni pokoškali. Vol je probao da ga udari, ali je delovalo da je promašio, nakon čega su igrači usmereni ka svlačionicama. Moris Smart iz Bostona je tokom cele utakmice provocirao goste, a isto je činio i posle meča. Stvari su se toliko zaoštrile da je policija morala da stoji izmedju dve svlačionice i tako spreči eventualni nastavk okršaja.Što se tiče terena, Ajzea Tomas je predvodio Boston sa 38 poena, šest skokova i pet asistencija, dok je najefikasniji u Vašingtonu bio Bredli Bil sa 35 poena.Rasel Vestbruk je zabeležio svoj 18. "tripl-dabl" učinak u sezoni u pobedi svoje Oklahome kod kuće nad Memfisom od 103:95. Plejmejker Tandera je loše šutirao iz igre: pogodio je samo šest od 19 šuteva za dva, kao i svih svojih sedam šuteva za tri poena, ali je utakmicu završio sa 24 poena, 13 skokova i 12 asistencija. Ovo mu je bio 55. "tripl-dabl" u karijeri.On je ovako već izjednačio svoj ukupni učinak iz prošle sezone, iako ova nije došla ni do polovine. Vestbrukov učinak iz prošle sezone bio je najbolji u NBA još od kada je Medžik Džonson u 1981/82. 18 puta zabeležio "tripl-dabl".Oklahoma ove sezone ima učinak od 15 pobeda i tri poraza kada Vestbruk zabeleži "tripl-dabl", odnosno ima skor od 33:3 u protekle dve sezone."Ljudi se često opterećuju brojevima i o tome pričaju, ali brojevi ne prikazuju pobede. Kada Rasel beleži svoje ‘trip-dablove’, mi pobedjujemo. To je ono na šta treba da se fokusiramo, prema mom mišljenju", rekao je trener Oklahome Bili Donovan.Enes Kanter doprineo je pobedi sa 19 poena i 13 skokova. Najefikasniji u Memfisu bio je Majk Konli sa 22 poena.Najuzbudljiviji meč večeri odigran je u Filadelfiji, gde je domaći tim gubio 10 poena razlike dva i po minuta pre kraja utakmice, ali je na kraju slavio 98:97 pogotkom Ti-Džej Mekonela uz zvuk sirene.Kasnu seriju Siksersa pokrenuo je Džoel Embid, koji je utakmicu završio sa 21 poenom i 14 skokova. Filadelfija je u ovoj utakmici gubila i 17 poena u poslednjoj četvrtini, a ovo joj je bila četvrta pobeda u poslednjih pet utakmica."Vreme je za plej-of, bejbi", rekao je Embid posle utakmice.Njujorku nisu pomogli ni 28 poena Karmela Entonija ni 25 poena Derika Rouza, pošto mu je ovo bio deveti poraz u poslednjih 10 utakmica.Los Andjeles Klipersi pobedili su kod kuće Orlando sa 105:96 i tako zabeležili svih pet pobeda u novoj godini. Ekipu je do trijumfa predvodio Džej-Džej Redik sa 22 poena. Najefikasniji u poraženom timu bio je Aron Gordon sa 28 poena.Rezultati utakmica igranih u noći izmedju srede i četvrtka: Filadelfija – Njujork 98:97 Boston – Vašington 117:108 Minesota – Hjuston 119:105 Oklahoma – Memfis 103:95 LA Klipers – Orlando 105:96 Portland – Klivlend 102:86

