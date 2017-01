BLOG UŽIVO, VIDEO: Teriju odbijena žalba, ne igra protiv Lestera

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.





Silva: Ne opterećuju me trofeji

Fudbaler Mančester sitija David Silva izjavio je da nije opterećen osvajanjem trofeja. Španski fudbaler je u Sitiju od 2010. godine i za to vreme je osvojio dva Liga kupa, FA kup i dve titule. "Imam osećaj da sam odavno ovde i srećan sam. Ovde se igra veoma zahtevan fudbal. Sviđa mi se mnogo stvari ovde, takmičenje je svake nedelje. Britanski navijači su neverovatni. Ja lično volim da idem od danas do sutra, nisam opsednut razmišljanjem o trofejima", rekao je Silva.



Šnajderlin pojačao Everton?

Vezni fudbaler Mančester junajteda Morgan Šnajderlin napustiće Old traford i karijeru nastaviti u Evertonu. Engleski mediji navode da će Everton za ovaj transfer da izdvoji 22 miliona funti. Francuski fudbaler je 2015. potpisao za Junajted u kom je odigrao 47 utakmica i postigao jedan gol. On je ove sezone odigrao samo 8 utakmica u svim takmičenjima. Šnajderlin je pre Junajteda igrao za Sautempton i Strazbur.

Fudbaler Reala Portugalac Kristijano Ronaldo izjavio je da su brojni trofeji koje je osvojio u karijeri dokaz da je već sada jedan od najboljih igrača u istoriji. On je u ponedeljak dobio nagradu FIFA namenjenu najboljem igraču sveta za 2016. godinu, a prethodno je osvojio i Zlatnu loptu. "Nemam dilemu da sam već sada deo fudbalske istorije. to je oduvek bio moj cilj, od kada sam počeo da igram. Nisam želeo samo da postanem igrač, već da budem zvezda koja stremi da bude najbolja. I uspeo sam. Trofeji govore za sebe i titule i individualne nagrade, ali i rekordi. Ponosan sam i to me motiviše", rekao je Portugalac. On je tokom 2016. osvojio Ligu šampiona, Svetsko klupsko prvenstvo i Superkup Evrope sa Realom, kao i Evropsko prvenstvo sa Portugalom.Srpski teniser Janko Tipsarević se plasirao u četvrtfinale čelendžera Bangkok 2. Tipsarević je u osmini finala pobedio Francuza Sadio Dumbiju 2:0, po setovima 6:3, 6:1. Naš teniser će u četvrtfinalu igrati protiv Francuza Aleksa Mičona. Čelendžer Bangkok 2 igra se za nagradni fond od 50.000 dolara.Srpski teniser Peđa Krstin plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za Australijan open. Krstin je u prvom kolu pobedio Čeha Zdeneka Kolara 2:1, po setovima 3:6, 6:1, 7:5. Krstin će u drugom kolu igrati protiv Indijca Jukija Bambrija. Laslo Đere je pobedio Slovaka Andreja Martina 6:0, 6:2. On će u drugom kolu igrati protiv Hrvata Ivana Dodiga. Miljan Zekić je bio bolji od Nemca Benjaminak Bekera 6:4, 5:7, 10:8. Zekić će u drugom kolu igrati protiv Kineza Di Vua. Marko Tepavac je poražen od Japanca Jasutake Učijame 6:4, 7:6. Nikola Milojević je poražen od Francuza Žilijena Benetoa.Kapiten Čelsija Džon Teri moraće da odsluži jedan meč suspenzije zbog crvenog kartona, pošto je Fudbalski savez Engleske (FA) odbio njegovu žalbu. Teri je dobio direktni crveni karton u 67. minutu meča FA Kupa protiv Piterboroa zbog grubog starta na napadača Lija Angola. On će propustiti subotnji duel Premijer lige protiv šampiona Lestera. Nekadašnji kapiten Engleske zakačio je Angola dok je napadač trčao kao golu, zbog čega mu je sudija Kevin Frend pokazao crveni karton. Čelsi je meč dobio sa 4:1 i plasirao se u narednu rundu kupa, u kojoj će igrati sa Brentfordom. To je Teriju bila prva utakmica posle više od dva meseca i to je bio njegov prvi meč u prvom timu posle utakmice Liga kupa sa Vest Hemom 26. oktobra.08:00 - VESTI KOJE SU OBELEŽILE PRETHODNI DAN MOŽETE PROČITATI OVDE

