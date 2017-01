MUNJEVIT SKOK ORLA: Nemanja Ćalasan od četvrte lige do dresa Srbije Fudbal 23:52, 25.01.2017. 35

Fudbaler Spartaka, do pre pola godine igrao u niželigašima, a sada s reprezentacijom putuje na meč sa Amerikom

Ako postoji fudbaler koji će u San Dijegu proživeti na javi američki san, onda je to štoper Spartaka Nemanja Ćalasan. Dete subotičkog kluba je pre samo šest meseci nastupao kao pozajmljen igrač u četvrtoj srpskoj ligi za Bačku 1901, da bi se za jednu polusezonu u Superligi nametnuo u klubu i selektoru Muslinu kao rešenje za odbranu.

- Stvarno je sve što mi se događa kao san, jer do juče sam igrao na pozajmicama u četvrtoj ligi, a danas se pripremam za meč sa Amerikancima. Sve je novo za mene, ali mi prija što sam u ovom timu i što je selektor procenio da bih mogao da budem potreban - rekao je Ćalasan.



„Orlovima“ iz domaće lige jasno je da ih u San Dijegu očekuje velika temperaturna i vremenska promena i da će i pored toga morati da dođu do časnog rezultata protiv najbolje ekipe SAD.

- Srbi su majstori kolektivnih sportova. Ja ne priznajem da su bolji iako su proglašeni za favorite. Očekuje nas dug put avionom. Ako budemo trkački odgovorili Amerikancima, siguran sam da se nećemo obrukati.

Bez starca nema udarca

KRSTAJIĆ SE AKTIVIRAO



Slavoljub Muslin odradio je drugi trening na veštačkoj travi sa svojim fudbalerima. Za jučerašnju priliku među igračima sa zelenim markerom našao se i njegov pomoćnik Mladen Krstajić, koji je igrao levog beka.



Nije poznato koliko mu je prijalo često sprintanje u prazan prostor, gde su išle lopte Aleksandra Paločevića i Marka Jevtovića, ali je nekadašnji defanzivac Partizana, Verdera i Šalkea sve svoje zadatke uspešno završavao.

Sud u Lozani odbio žalbu FSS

KOSOVO ČLAN UEFA



Sud za sportsku arbitražu u Lozani (CAS) odbacio je žalbu Fudbalskog saveza Srbije na prijem Kosova u Evropsku fudbalsku uniju (UEFA), što znači da je tzv. nacionalni savez Kosova član evropske organizacije.



CAS je u obrazloženju naveo da je FSS imao razloga da se žali, kada je naveo da je UEFA prekršila sopstveni statut, odnosno član 5.1, koji navodi da je za članstvo u UEFA potrebno da zemlja bude nezavisna i da je priznaju Ujedinjene nacije. Sud je naveo da je taj član „ambivalentan“ i da zahteva pojašnjenje.

Autor: Fonet,AP,Foto: Aleksandar Jovanović