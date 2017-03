(VIDEO) SRPSKI GOLMAN BRILJIRA U IZRAELU: Rajković izludeo napadače Hapoela

Reprezentativni čuvar mreže je nekoliko puta maestralno intervenisao i još jednom pokazao da se nalazi u odličnoj formi. Pohvale je zaslužio i od izraelskih medija, koji su ga listom proglasili za igrača utakmice.



"Izuzetno važna pobeda za nas. Na vreme smo postigli gol, ali kasnije je domaćin na sve načine pokušavao da dodje do izjednačenja. Stvarili su šanse, ali sam dao sve od sebe da pomognem timu i uspeo sam da sačuvam naš gol. Idemo dalje, jer konačan cilj nam je titula", rekao je Rajković.



Makabi i dalje gleda u leđa vodećem Hapoelu (Ber Ševa), sa tri boda zaostatka, ali to ne brine previše reprezentativnog čuvara mreže.



"Završen je prvi deo šampionata, sada počinje plej-of u kome učestvuje šest najboljih ekipa. Imaćemo direktan duel sa Hapoelom Ber Ševa pa nam je to i šansa da dodjemo do prve pozicije. Naravno, očekuju nas i druge teške utakmice, u trci smo za pehar i u Kupu i nadam se da će se sezona trijumfalno završiti", dodao je on.





Mladi golman će uskoro i put Srbije na reprezentativno okupljanje, jer 24. marta sledi duel sa Gruzijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo."Mnogo važan duel je pred nama i toga smo svi svesni. Zato sam ubeđen da ni na koji način nećemo potceniti Gruzijce, a uz takav pristup i naš kvalitet će doći do izražaja. Čvrsto verujemo u ono što radimo, i mislim da ono što je reprezentacija prikazala u dosadašnjem delu kvalifikacija daje pravo na optimizam. Moramo da nastavimo u dobrom ritmu. Cilj nam je Mondijal, ali do njega ima još mnogo. Samo kao složna grupa ćemo doći do konačnog uspeha, a to je plasman u Rusiju i svi smo maksimalno posvećeni tome", zaključio je Rajković.

