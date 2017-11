BIVŠI KOŠARKAŠ CRNO-BELIH OTVORIO DUŠU: Zbog Partizana sam hteo da batalim košarku!

Frenk Robinson je doveden u Partizan kao igrač sa dobrom reputacijom u Evropi, ali je u crno-belom dresu doživeo najgore trenutke u karijeri. Hteo je čak da napusti košarku!



Amerikanac koji danas igra u Urugvaju posebno izdvaja poraz Partizana od PAOK, koji je automatski značio ispadanje iz FIBA Lige šampiona.

- Još pamtim taj dan, bio je baš užasan. Izgubili smo tu plej-of utakmicu i ispali. Ne samo to, bio sam spreman da napustim košarku, jer u tom trenutku više nisam bio igrač kakav sam navikao da budem - napisao je Frenk na Instagramu uz fotografiju sa tog meča.



Priznaje da jednostavno nije mogao da postigne zadovoljavajući nivo forme.

- Bez obzira na to koliko sam to želeo, koliko god naporno sam radio, jednostavno mi nije „kliknulo“. Bio sam spor, van forme, ritam mi je bio sranje i iz nekog razloga nisam postajao bolji. Cela sezona je bila strašna! Prvi put u karijeri mi se dogodilo da na terenu nisam mogao da uradim ono što sam želeo i to mi je potpuno ubilo samopouzdanje - objasnio je Robinson.

foto: Saša Pavlić



Postao jači

DA SAM ODUSTAO, ŽALIO BIH CELOG ŽIVOTA!



Ipak, nije baš sve bilo tako crno. Robinsonu je ta užasna sezona donekle otvorila oči.

- Dobra stvar je što nisam odustao. Pomislio sam da nema šanse da tako završim karijeru i da ću celog života žaliti ako to uradim. Sezonu posle toga sam se vratio, postao pravi ja i mogu da kažem hvala najgoroj sezoni u mom životu jer me to sećanje motiviše. Nikada ne odustajte - dodao je Frenk Robinson.

Kurir / Predrag Gajić

Foto: Saša Pavlić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO! Kad Jokić prevaspitava?!

Kurir

Autor: Foto: Saša Pavlić