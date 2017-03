(VIDEO) OPRAVDAO NADIMAK: Evo kako je Nikola MEDŽIK Jokić raspametio Amerikance!

Jokić je u trijumfu nad Los Anđeles Lejkersima 129:101 upisao 18 poena (8/10 za dva, 0/3 za tri), devet skokova i četiri ukradene lopte za 24 minuta na terenu.

A potez kojim je raspametio Amerikance izgledao je ovako - srpski reprezentativac dokopao se lopte pored trojice protivničkih igrača, okrenuo se leđima ka košu i onda u stilu Lerija Birda proigrao Vila Bartona koji je i te kako očekivao loptu.

"Taj pas je klasični 'Jouk'. To je njegov standard, a nadam se da se vi nećete previše uzbuditi jer on to radi stalno. Šta više, znao sam da će mi poslati pâs čim se dokopao lopte, upravo na način na koji je to učinio – okrenut leđima, preko glave. Naviknete se na takve stvari kada igrate s njim", jasan je bio Barton.

Autor: Kurir sport