(VIDEO UŽIVO) KLACKALICA U PIONIRU: Crvena zvezda - Budućnost (13:12), 1. četvrtina

Prva četvrtina

7. MINUT 13:12 - Nema lakih poena na obe strane

5. minut 10:7 - Zvezda je pogodila već dve trojke

3. minut 4:5 - Posle trojke Popovića gosti prvi put vode

1. minut 2:0 - Mitrović je ubacio dva slobodna bacanja







Crveno-beli polufinalnu seriju regionalnog takmičenja počinju protiv podgoričke Budućnosti. U meču poslednjeg kola regularnog dela takmičenja u ponedeljak ekipa Dejana Radonjića je lako slomila otpor gostiju i slavila sa 82:66.





Ulog je veliki, plasman u finale, i nastavak borbe za jedino mesto koje vodi u Evroligu. Tako da i motiva ima na pretek. Zvezdi finalna serija dolazi u pomalo nezgodnom trenutku pred odlučujuće mečeve za plasman u Top 8 fazu Evrolige. Crveno beli već u utorak dočekuju Olimpijakos, a u četvrtak gostuju Barseloni.

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je predstojeća utakmica protiv Budućnosti najvažnija za njegov tim u sezoni, a on i kapiten tima Mitrović pozvali su publiku da napravi ambijent kao u Evroligi."U prvom delu takmičenja smo uradili šta nam je bio cilj, a to je prvo mesto i prednost domaćeg terena. To znači da sad treba to da iskoristimo i da damo sve od sebe da u plej-of seriju uđemo na kvalitetan način i da počnemo u pozitivnom ambijentu", rekao je Radonjić."Mi smo u trenutku koji je veoma delikatan. Odigrali smo veliki broj utakmica, oko 20 više od Budućnosti, što je velika brojka. Osim toga, i raspored i gustina mečeva donose dozu opreza i potrebe da spremnost bude adekvatna nivou ozbiljnosti mečeva koji nam slede. A slede nam mečevi od kojih zavisi egzistencija kluba. Ovo je takmičenje koje nam donosi kontinuitet boravka u Evroligi i mogućnost da kao učesnici najjačeg takmičenja egzistiramo na način na koji smo to radili poslednjih godina, a nadam se i u narednom periodu", rekao je Radonjić.

Radonjić je kazao da je raspored jako težak, pošto će ekipa između dva duela sa Budućnošću u plej-ofu regionalne lige igrati kod kuće protiv Olimpijakosa i u gostima protiv Barselone.

"Imamo iskustvo koje ćemo probati da iskoristimo. Budućnost je u ovom trenutku veoma dobra, što je pokazala u poslednjem kolu protiv nas. Jasno je da se tim digao i da je u odličnom statusu, imaju iskustvo i kvalitet na svim pozicijama. Videćemo posle večerašnjeg treninga koliko je meč u Milanu uticao na našu igru. Svi igrači su spremni", rekao je Radonjić.



On je naglasio da su mečevi ABA lige sada najvažniji.

"Moramo da budemo svesni da pričati, razmišljati i baviti se plasmanom u Top 8 je nešto što ne želim da bude prisutno. U Milanu je bilo uživanje pred četiri-pet hiljada naših navijača, ali... nema Milana ako ne budemo svi zajedno u ovoj seriji. Želimo da kad momci izađu na teren da vide da je ambijent takav da izvuče iz nas maksimum. Prošle godine je bila slična situacija. Mi u ABA ligi nemamo atmosferu kao u Evroligi. Sutra mora da se napravi takav ambijent", rekao je Radonjić.

Kapiten Luka Mitrović rekao je da njegovom timu slede najvažnije utakmice u sezoni, kao i da je potrebno da se prioritet prebaci sa Evrolige na ABA ligu."Sve oči su bile uprte u Evroligu, jer smo ranije obezbedili prvo mesto u Jadranskoj ligi. Ovo su utakmice koje život znače. Nadam se da će to prepoznati i navijači i da će sutra biti puna biti dvorana. Budućnost je izuzetno kvalitetna i iskusna. Dobro se poznajemo, nema tu mnogo tajni. Nadam se da ćemo biti na pravom nivou, u kakvom god sastavu da istrčimo na parket", rekao je Mitrović.S druge strane Podgoričani žele da se pokažu u boljem svetlu, potvde neosporan kvalitet, naprave veliko iznenađenje i pokušaju da se domognu finala takmičenja i borbe za Evroligu naredne sezone.

Trener Budućnosti Ilijas Zuros čestitao je Zvezdi na odličnoj sezoni i uspesima u Evroligi."Plej-of je druga priča. Jedan tim ide u finale. Pokušaćemo da igramo dobro. Poštujemo ih mnogo, znamo da igraju dobro, ali daćemo sve od sebe. Bićemo im teški protivnici, jer verujemo da možemo da se borimo do kraja", rekao je Zuros.Kapiten Budućnosti Suad Šehović rekao je da je dužnost ekipe da seriju učini što zanimljivijom."Došao je trenutak za koji smo se borili i spremali cele sezone. Protivnik je jedan od najboljih timova u Evropi, a naša dužnost je da duel učinimo što zanimljivijim i da se na njajbolji način predstavimo", rekao je Šehović.

