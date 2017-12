(VIDEO, FOTO) KAKAV HAOS, KAKVE ORGIJE: Vrela poljska starleta opisala noć koju je provela sa Konorom Mekgregorom

Irska UFC zvezda je pre četiri meseca zaradila 100 miliona dolara za meč protiv boksera Flojda Mejvedera, a deo tih para je potrošio u jednom noćnom klubu u Londonu, gde mu je na stolu igrala Kamila.

No filter needed ❤️❤️❤️ Објава коју дели kamilaqueen👑 (@kamilakos) дана 17. Нов 2015. у 3:45 PST

- Sjajan je dečko, skroz je na zemlji. Baš mi se svideo. On i njegovi prijatelji hteli su da ostanem na stolu kad su došli. Pa sam ostala. Bio je to pravi haos. I to je deo mog posla - rekla je Poljakinja.

Mekgregor i njegovi prijatelji u jednom trenutku su simulirali bokserski trening na guzi atraktivne hostese kojoj to nije smetalo.

- To je takav klub, zabavili smo se, baš je bilo super. Takvi su Irci. Znali smo da Konor dolazi, naravno da svi ovde znaju ko je on - objasnila je Kamila.

IT WAS FUN :) Објава коју дели kamilaqueen👑 (@kamilakos) дана 13. Мај 2017. у 8:52 PDT

There comes a time in life when your simply unstopable when the people who did you wrong watch your steps when your very proud of yourself and nothing can upset you no more 💙 Објава коју дели kamilaqueen👑 (@kamilakos) дана 6. Мај 2017. у 7:53 PDT

@cirquelesoir Објава коју дели kamilaqueen👑 (@kamilakos) дана 23. Феб 2017. у 9:46 PST

Објава коју дели kamilaqueen👑 (@kamilakos) дана 21. Сеп 2016. у 2:31 PDT

If you know me based on who I was a year ago ...you don't know me at all ... My growth game is strong .. Let me reintroduce myself .. MissKK Објава коју дели kamilaqueen👑 (@kamilakos) дана 30. Мај 2016. у 7:33 PDT

Kurir sport

Foto: Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

SEKSI RUSKINJA ZAPALILA MUŠKU MAŠTU: Milioni UZDIŠU za njom! I vi ćete kada je budete videli!

Kurir

Autor: Kurir