DRAMATIČNA SITUACIJA U PARTIZANU Šoštar: Pitanje je da li ćemo igrati protiv Juga

Kako su saopštili iz Partizana, dva dana pre meča nije nabavljen mazut za bazen koji se nije grejao od prošle nedelje, pa su vaterpolisti prvaka Srbije morali da treniraju u Budimpešti.



"Sada je situacija još teža, dramatična. Nadam se da ćemo akutni problem grejanja, koji se ne javlja prvi put, uspeti da rešimo. Rezervna varijanta je da se meč odigra u nekom drugom beogradskom bazenu. Prošle nedelje smo se obratili Ministarstvu omladine i sporta i JSD Partizan, nismo dobili odgovor. Kontaktirali smo Sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda, nadam se da ce nam pomoći da prevaziđemo problem i da ćemo bar u utorak znati gde ćemo dočekati Jug", rekao je predsednik kluba Aleksandar Šoštar na konferenciji za medije.



Šoštar je dodao da su male šanse da hrvatskog rivala dočekaju na Banjici, a nije isklučio ni opciju da se utakmica uopšte odigra.



"Najbolje bi bilo kada bismo obezbedili mazut i do utakmice ugrejali vodu na Banjici do odgovarajuce temperature, međutim male su šanse da se to desi, jer nemamo mnogo vremena. Ne isključujem ni mogućnost da se utakmica ne odigra, ali nadam se da do toga neće doći".



On je naglasio da je teško pripremiti ekipu u takvim uslovima i dramatičnim okolnostima.



"Zato je i pitanje kako ćemo nastaviti sezonu. Razumljivo je da opšta situacija utiče na mlade igrače, koji i pored toga uspevaju da izvuku maksimum. Ispunjen je prvi cilj u sezoni, osvojen je Kup Srbije, u Ligi šampiona je ekipa pružila vrlo dobre partije, a nalazi se i u vrhu tabele Regionalne lige", poručio je Šoštar.



Trener crno-belih Zoran Milenković ističe da ekipa ima problema sa povredama, pored toga što je igračima teško da se skoncentrišu na obaveze zbog bazena.



"Moramo da razumemo naše prvotimce, kojima je jako teško da treniraju i igraju, da se fokusiraju samo na svoj posao, kada razmišljaju i o situaciji u klubu, o bazenu. Pred nama je novi duel sa trenutno najboljom ekipom Evrope, koja je prošle godine osvojila sve što je mogla, i prilika da vidimo koliko smo napredovali", zaključio je Milenković.



Utakmica 4. kola Lige šampiona između Partizana i Juga zakazana je za sredu od 18.30 sati.

Autor: Agencija TANJUG