(FOTO) MARIJA GA GLEDALA KAO OCA: Dok javnost potresa ispovest Rajka Šerifovića, pogledajte ko je drugi muž Verice Šerifović!

Popularna pevačica narodne muzike Verica Šerifović udala se prvi put 1982. godine za bubnjara "Žaoke" Rajka Šerifovića. Dve godine kasnije Verica i Rajko dobili su ćerku Mariju.

"Bilo mi je osamnaest, njemu nešto više. Venčali smo se 1982. godine u Inđiji, gde smo tih dana nastupali. Jedne subote ujutro smo stali pred matičara, a uveče smo bili na bini. Slavili smo naše venčanje sa gostima hotela. Ulaskom u brak, koji je zvanično okončan dvadeset godina kasnije, dobila sam priliku da mnogo toga lepog usvojim od roditelja mog supruga koji su bili profesionalni muzičari. Svekrva Lepa je bila pevačica, a svekar Emin, potomak Šerifa Šerifovića, vlasnika kafane Belo jagnje u kojoj je pevala i igrala Koštana Bore Stankovića, bio je harmonikaš. Svakog jutra me je budio uz muziku i kafu. Od njega sam naučila mnoge starogradske pesme i romanse", ispričala je Verica nedavno u jednom intervjuu.

Verica se od Rajka razvela 2003. godine, a samo godinu dana kasnije uplovila je ponovo u bračne vode i to sa poznatim muzičarem Mićom Nikolićem. U tome periodu on je bio vlasnik izdavačke kuće "Mega sound" čiji su članovi pored Verice, bili i mnogi poznati pevači kao što je Šaban Šaulić. U toj izdavačkoj kući je pevačku karijeru počela i Dajana Paunović i to pre tačno 10 godina. Za "Mega sound" izdala je prvi i jedini album, ali nije postigao veliku popularnost.

"Godinu nakon što je razveden moj prvi brak, 2004, venčala sam se sa Mićom. Slavili smo u restoranu do devet sati ujutro. Tada sam imala venčanicu i bila je prisutna cela estrada. Bilo je to slavlje za pamćenje. Marija i ja smo se pre toga preselile iz Kragujevca u Beograd, ona je tada bila na početku karijere. Nije joj smetalo što sam se ponovo udala. Naprotiv. I sada mi kaže da bi volela da se po treći put udam samo da mi ona nije u mislima 24 sata dnevno. Brak sa Mićom je trajao tri godine, razišli smo se sporazumno i ostali u prijateljskim odnosima. Sada mislim da je brak glupost koja sve pokvari. Mariju aposlutno podržavam u svim njenim izborima i uz nju sam stalno. Često smo zajedno na njenim koncertima. Bila sam uz nju i u Helsinkiju maja 2007. kada je pobedila na Evrosongu. Pred nastup sam je naterala da se pomoli pred upaljenom svećom i popije malo svete vodice koju samdonela iz manastira Svetog Vasilija Ostroškog", otkrila je nedavno mama jedine srpske pobednice na "Evroviziji".

Verica nikada nije krila da je njenim izborom zadovoljna i njena ćerka Marija, koja je sa Mićom imala odličan odnos, pun poštovanja i razumevanja, odnosno, da ga je gledala kao drugog oca.

Inače, Saša Nikolić, jedan od trenutno najtraženijih kompozitora, sin je Miće Nikolića. On je takođe autor nekoliko poslednjih hitova Marije Šerifović, što znači da rastanak njihovih roditelja nije pokvario odnos između njih dvoje. Naprotiv, pored toga što sarađuju, oni su Marija i Saša su postali i bliski prijatelji.

