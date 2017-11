ĐUS OPASNO ZABRINUT: Otkrio je svima problem koji ga izjeda!

Priča oko Đusa i Teodore ne jenjava, iako se ona sada udaje za Ivana, a on je oženjen.

Iako sve ostaje na prijateljskoj bazi, Đus je primetio da sada nema toliku podršku gledalaca koliku je imao.

foto: Printskrin Youtube

"Ljudi su se javljali prvih nedelja pozdravljali me, sada više me niko ne pozdravlja provalili su da je frka ozbiljna, to kada te stave na ignore to je ozbiljna priča", rekao je on.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

EKSKLUZIVNO Saznajte koji su utisci učesnika Parova odmah po izlasku iz vile i sta su poručili bolesnom kolegi Sinanu Sakiću

Kurir

Autor: Kurir