SLOBA KIJI PRIZNAO SVE: Kriv sam, pogrešio sam! Supruga mu onda priznala šta je uradila sa njegovim telefonom! On zanemeo!

Njen ulazak iznenadio je sve, a vrlo brzo se osamila sa Slobom kako bi popričali o svom životu.

Nakon što mu je rekla da je prošla kroz pakao, te da je zbog cele situacije imala i noćne more, Radanovu nije bilo jednostavno, te je priznao krivicu.

"Sebe nikada nisam prao, kriv sam! Nisam krio svoja osećanja. Ispao sam kreten. Ovo je moja jedina greška! Zamisli ti moje roditelje koji su te čekali tri godine da svratiš kod njih, a sediš u kolima i nećeš da uđeš u kuću da im se javiš. Znam da se tako ne radi, ali desilo se. Ja sam čovek, nisam robot. Ti misliš da bih ja to uradio da sam imao normalnu vezu i porodicu? Možda bi se to desilo i ranije da me je neka napolju privukla. Ja sam se ovde zaljubio", branio se Sloba.

foto: Printskrin Youtube

Kada je Sloba priznao Kiji da je pogrešio, ona je njemu priznala šta je uradila sa njegovim telefonom.

"Ja sam tebi pogasila sve profile, jer su te tagovali na stvarima koje žena ne treba da gleda. Tvoj Instagram je hakovan. I znaš šta se još desilo? Kunem ti se! Izgubila sam tvoj telefon! Zaboravila sam ga u taksiju! Ako ovo neko sluša, neka vrati", rekla je Kristina, a Sloba je ostao bez teksta.

foto: Printskrin Youtube

