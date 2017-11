GOCA LAZAREVIĆ JE UDARILA ČOVEKA KOLIMA: Želela sam da umrem! Ne znam kako ga nisam videla!

Iako je posle udesa pomogla čoveku, koji je, srećom, bio samo lakše povređen, Goca je otkrila da je taj događaj za nju bio veoma traumatičan.

"Želela sam samo da umrem. Gledaš čoveka, on je naleteo na mene. Srećom da sam 100 metara od kuće htela samo da pređem ulicu, išla sam prvom brzinom. Kako ga nisam videla, ne znam, a on je u punoj brzini naleteo, sve automobile sam videla, ali to je toliko strašno kada vidiš bicikl na jednoj strani, a čoveka na drugoj, još krv iz glave. Jaoj, bože... Srećom, njemu ništa nije bilo i odmah je pušten kući. Postali smo skoro i prijatelji", priseća se folk pevačica nemilog događaja, koji je ostavio posledice i na njeno zdravlje.

"Ne da sam plakala, nego sam se danima tresla kao prut. Nikada me neće napustiti taj osećaj, proradila mi je štitasta žlezda i pritisak, i još novinari, koji na svaki sekund zovu...", drhtavim glasom rekla nam je Lazarevićeva, koja je ipak uspela da se izbori sa tom traumom.

"Ni tada nisam posegla za lekovima za smirenje, jer ja sve moram da doživim i proživim. Imam mnogo prijateljica sa kojima se družim više decenija i sa kojima delim sve probleme. Iskukamo sve što treba i posavetujemo se, jer sam ja veoma otvorena osoba. Niko od nas ne očekuje rešenje, a tu ti ni psihijatar ne pomaže, nego ti, kada osvestiš deo koji te muči i koji ti je zakopan i kada ga kažeš više puta, sam nađeš rešenje", iskrena je Goca. Ona je, kaže, stalno pod stresom.

"Otkad svane, sve mi izaziva stres. Ako ništa drugo, onda je saobraćajna gužva. Kada sam bila mlada, nisam na svakodnevicu gledala kao na izvor stresa. Imala sam mnogo udesa, a sada vozim sporije, plašljivije. Plašim se svega što bi izazvalo stres", priznaje Gordana, za koju je joga najbolji lek protiv stresa.

"Godinama sam na jogi, jer mi pomaže u balansu između duha i tela. U horoskopu sam Ovan, a joga nije tipična za nas, koji smo hiperaktivni. Ali u životu koji nas melje, svesno sam ušla u jogu. Da istežem mišiće, koji se sa godinama skraćuju. Kada se vratim sa treninga, bukvalno trčkaram od radosti, jer sam nešto dobro uradila za sebe. Kao i brzo pešačenje, nikada ne bih to radila na traci. Moram da lečim sebe, izletim napolje, pa ako je sneg i zima, idem pored reke... Ne dokazujem šta sve mogu, ne spremam se za Olimpijadu, ali opet, joga se radi do granice bola. Imamo jogu nidru, tokom koje se 15 minuta samo radi meditacija, i ne mogu više da objašnjavam da nisam ni u kakvoj sekti, jer me ljudi stalno to pitaju", zaključuje pevačica.

foto: Dragan Kadić

(Kurir.rs/Alo/N.M./S.S./Foto: Dragan Kadić)

Kurir

Autor: Kurir