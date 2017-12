(VIDEO) UPLAKANA I POVREĐENA KUKALA: Kija se odala, ipak voli Slobu?

Kija Kockar je jednom rečenicom otkrila da joj je i dalje stalo do Slobe Radanovića i teško je podnela izdaju.

Sinoć je bilo veoma burno veče u "Zadruzi", posebno za Kristinu Kiju Kockar, kojoj su otvorili staru ranu.

Pitali su je za operaciju i zašto dugo nije imala seks, što ju je izbacilo iz takta, pa je istrčala iz sobe plačući. Kija je plakala zbog svega, a Ani Korać se poverila, rekavši da sve vreme samo pokušava da dopre do njega.

"Uopšte mi nije bilo bitno da dođem ovde i da ga prikažem u svetlu kakvom ja želim. Bilo mi je bitno da on shvati neke stvari. On ide samo ka dnu, ka dnu, ka dnu... e sad, reći ću mu pričaj slobodno o meni, ja neću o tebi i to je to. Ja ne mogu da kažem neke stvari ovde. A kad počnem da pričam s njim, on se breca i govori mi "Mrš". Da smo na drugom mestu, drugačije bismo to rešili: Ne prepoznajem ga", izjadala se Kija.

(Kurir, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir