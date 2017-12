POŽGAJ JE BIVŠU SARU ČESTO POMINJAO: Ona se javila i otkrila šokantne detalje o njemu!

Naime, ona se javila u emisiju "Upoznajte Parove", i o svom bivšem nije imala lepe reči.

"Želim da pozdravim sve učesnike. Požgaj koristi moje ime zarad marketinga, ne želim više da me uzima uopšte u usta. On me proganjao nakon izlaska iz prethodnih "Parova". Proganjao je mene i mog brata, slao i njemu i meni poruke, dolazio u klub gde sam slavila rođendan, kako bi se pomirili. 18 godina sam imala kada sam bila sa njim", rekla je Sara.

Aleksandar se branio rečima da ne prepoznaje glas devojke koja mu se obraća.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir