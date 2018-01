ĐUS OTKRIO ČIME SE BAVIO PRE ESTRADE: Kod Kineza sam radio za minimalac!

Ivan Ivanović Đus radio je kao prodavac u radnji s kineskom robom! Reper je u „Parovima“ otkrio da se namučio dok nije postao poznat i da je bukvalno prihvatao sve poslove koje su mu nudili.



Dok nije izašao iz anonimnosti, Đus je prodavao patosnice za automobile, i to za platu od 25.000 dinara. Ivanovića nikad nije bilo sramota što je od rane mladosti radio gde je stigao. Kada mu je cimer iz rijalitija Nenad Marinković Gastoz rekao da mu je bio idol, Đus mu je otkrio tajnu:

- Hvala, a šta misliš, da je meni bilo lako u životu?! U mladosti sam radio kod Kineza, tamo sam prodavao patosnice za automobile. Gazdarica mi se zvala Kva. Morao sam da rmbačim za bedne pare. Nisam se stideo, navikao sam da radim. Ali ja sam imao cilj, koji sam postigao. Bitni su samo želja i volja.



Ali to nije njegov jedini posao pre estrade - Ivanović je pre trgovine s Kinezima radio u svojoj struci - kao frizer! On je to voleo odmalena i u tom poslu je maksimalno uživao.

- Najviše sam voleo da radim posao za koji sam se školovao. Nisam se dugo bavio time, ali prijalo mi je. Voleo sam da eksperimentišem i mušterije su mi bile zadovoljne. Ipak, muzika je moj život. To sam uvek radio, samo što sam kasnijih godina izašao iz anonimnosti, snimio pesme i probio se - pričao je Ivanović svojevremeno.



U dugovima JURE GA IZVRŠITELJI ZBOG 166.750

Đusa jure sudski izvršitelji zbog duga od 166.750 dinara. Problem je nastao kad je muzičar prodao auto jednom frizeru. On vozilo nije preveo na sebe, a posle nekoliko meseci ga je prodao muškarcu iz Leskovca, zbog koga je reper završio na sudu. Poslednji kupac je često pravio saobraćajne prekršaje, a kazne su godinama stizale na Đusovu adresu.

