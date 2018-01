SKLONI MI SE S OČIJU: Kija i Luna se žestoko posvađale, a kad je Đoganijeva napustila sobu, Sloba je napravio haos!

Iako se u jednom trenutku činilo da je zavladalo zatišje na relaciji Luna Đogani- Sloba Radanović- Kija Kockar, čini se od toga nema ništa. Ovo veče je još jednom pokazalo da postoji velika netrpeljivost.

Sve je počelo kada je nova učesnica, pevačica Nadežda Biljić, rekla da će uvek biti na strani svoje prijateljice Kije i da se u tom ljubavnom trouglo više i ne zna ko šta sa kim radi. To je posebno iznerviralo Lunu koja je komentarisala pevačicu, a onda je odlučila da razreši situaciju sa Kijom. Sloba je bio sa njima u sobi.

"Kristina, ja nisam ljubomorna uopšte. I prekini da me prozivaš i ti. Non-stop me prozivaš. Prekini da me provociraš", rekla joj je Luna. Kija je odmah uzvratila.

"Ne možeš ti mene da napadaš", rekla je Kija.

"Ja nisam kriva što vi niste zajedno", dobacila je Luna što je dodatno uznemirilo Kockarovu.

"Ja tebe ne diram. Šta si umislila? Ti ćeš meni da kažeš šta ću ja da kažem. Je l' si ti normalna, devojko?", odbrusila joj je Kija nakon čega je Luna napustila sobu.

Kada je ostala sa Slobom, Kija ga je odmah napala i nastao je haos.

"To je tvoja sramota, Slobodane. Mene je blam da budem s tobom u braku. Vrlo je jadno kako se ponašaš prema meni posle svega", vikala je na Slobu, njegova i dalje zakonita supruga.

"Pametnije ti je da ćutiš. Skloni mi se s očiju", ljutito je rekao Sloba i u besu se sklonio iz prostorije u kojoj je bio sa Kijom.

