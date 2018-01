KATARINA ŽIVKOVIĆ PRIZNALA BEZ BLAMA: Ne volim muškarce koji puno čitaju!

Pevačica Katarina Živković otkako je raskinula vezu sa manekenom Banetom Jankovićem trudi se da ne priča o svom privatnom životu. Ona nikad nije želela da potvrdi ni demantuje da li je u ljubavnoj vezi ili ne i to sve do sad.

Naime, pevačica je nedavno promovisala svoju novu pesmu "Porok" a tom prilikom otkrila je da ne bi bila tako uspešna da nije zaljubljena i ispričala kakve momke voli:

"S obzirom na to da sam uradila ovako dobar album, da su mi sve pesme hitovi, da mi je promocija i te kako uspešna, to ne mogu da uradim bez ljubavi. Mene neko može da fascinira time što je originalan, što je kreativan, da me neko zasmejava, da mi bude prijatno u njegovom društvu. Pare i te materijalne stvari, to je meni smešno, ja inače i ovaj posao ne radim zbog para. Ne volim one koji strahovito puno čitaju", rekla je Katarina kroz smeh.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir/Pink, Foto:Damir Dervišagić)

