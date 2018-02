PAPARACO: Mira Škorić napravila skandal na aerodromu!

Pobesnela kad su joj otkazali let

Trebalo je da otputujem kod verenika u Nemačku, pa onda da zajedno idemo na odmor. To samo meni može da se dogodi

Mira Škorić napravila je skandal proteklog vikenda na aerodromu „Nikola Tesla“ zbog toga što joj je otkazan let za Crnu Goru! Pevačica je planirala da najpre ode do Podgorice, gde je imala ugovoren nastup, a odatle u Nemačku kod verenika.



Njih dvoje su planirali da otputuju na egzotičnu destinaciju, ali sada je sve to palo u vodu jer je folkerka ostala u Beogradu.

- Poludela sam kao nikad u životu! To samo meni može da se dogodi. Oko mi je zaigralo, a želudac mi se prevrnuo koliko sam se iznervirala. Danas je trebalo da pevam u jednom klubu u Podgorici, gde su sve karte bile rasprodate, a već sutra me je čekao verenik u Nemačkoj. Umesto da sam se ukrcala u avion, sad moram da čekam sestrića da me vozi kući - ogorčeno priča Mira, koju ni klavijaturista nije mogao da smiri.

Iako je bila ljuta kao ris, pokušali smo da saznamo na kojim plažama je trebalo da uživa. Ali, to ju je još više iznerviralo.

- Ma pusti me u pi*ku materinu! Ovo bi nam bilo prvi zajednički odmor. I on je poludeo kad sam mu javila. Propale su mi i karte, i sunce, i more... Ja ne znam šta se ovo dešava, nigde snega, a ja kada treba da odem negde, odjednom se stvore orkani, kiše, tajfuni, uragani i ostale nepogode. Sledeće subote idem u Podgoricu da održim nastup, a onda pravac egzotika - poručuje Škorićka.



