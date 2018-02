UGOVOR VREDAN DESETINE HILJADA: 2 sata Žika pregovarao o ŠARENICI i evo zašto je zalio ŠAMPANJCEM, a ono što je rekao o svojoj zameni je ŠOK!

Živorad Nikolić, poznatiji kao Žika Šarenica, potpisao je, kako se priča, više desetina hiljada vredan ugovor sa čelnicima "Pink" televizije Željkom Mitrovićem i njegovom suprugom Milicom Mitrović.

Sastanak je održan u prostorijama ove televizije, a sve detalje su dogovarali tačno dva sata.

"On dugo pregovara, ali što se kaže "Dobar dogovor kući gradi". Bolje da se dugo dogovaramo, a da lako radimo, nego da se lako dogovorimo, pa da imamo probleme. Tražio sam da emisija traje dva sata, a on mi je dao tri sata", bilo je prvo što nam je Živorad Nikolić rekao po izlasku iz kancelarije Željka Mitrovića.

Ipak, osmeh nije skidao sa lica, te je jasno da su svi uslovi ispunjeni. Emisija će u budućnosti trajati tri sata, počinje u osam ujutru, a završava se u jedanaest. Žika je sa sobom poneo šampanjac, koji je otvorio da bi nazdravio sa Željkom.

foto: Dragana Udovičić

"Šampanjac i viski su tu da nazdravimo", kaže nam Nikolić kroz osmeh.

Dugo se spekulisalo o tome kako će se zvati emisija koju će Žika voditi, kao i o sumi za koju je voditelj posle tri decenije prešao na konkurentsku televiziju.

Ja sam tu emisiju zaštitio i ona ide sa mnom, ime emisije je zaštićeno u Agenciji za autorska prava. Sadržaj će biti isti, kao i ime, a promenićemo samo scenografiju. Produkcijski će takođe biti bolje, jer su u timu mlađi ljudi. Što se tiče sume, ne mogu sada da zavirujem u novčanik. Prezadovoljan sam, istina je da sam prešao za neki određeni novac. Ali ipak, nisam ja Maradona", rekao nam je svojim prepoznatljivim tonom voditelj.

O konkurentu, voditelju Milanu Popoviću za koga se ovih dana priča da će na RTS-u voditi emisiju u istom terminu u kojem bude išla "Žikina Šarenica" na "Pinku", Nikolić ima samo reči hvale.

"On je odličan voditelj, jaka je konkurencija. Čestitam mu ovim putem i mislim da mu je to bila velika želja. Odličan je novinar i čovek. Radio je i na novogodišljem programu, a takođe se oprobao se u dokumentarnim i živim programima. Milan Popović je jedan vešt momak, sa kojim će biti zanimljivo takmičenje. "Žikinu šarenicu" vodim ja, a stvarno ne znam šta će on voditi. Možda emisiju "Moj Milane, jabuko sa grane" ili "Ide Milan šarenom stazom" - završava Žika Nikolić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic/Foto Kurir

