ABRONOŠA: Reper krade sardinu po marketima!

Saznala sam da je i dalje u debeloj krizi i da nema ni dinara. A i odakle mu kad stalno bleji u kraju i ništa ne radi. Ipak, najsmešnije u celoj toj priči mi je to što je Reper, na vrhuncu svoje karijere, pričao kako živi kao džek i izjavljivao je da njegova devojka mora da bude tip-top sređena. Naglašavao je da ona ne sme da ima ružnu frizuru ili nesređene nokte, jer on zaslužuje samo dobre cice. Ali izgleda da je mladić pao s konja na magarca, jer čula sam da Reper krade po prodavnicama.



Moj izvor mi je ispričao da on u lokalnom supermarketu krade konzerviranu hranu, čips, čokoladice, ali i deterdžente i ostalu kućnu hemiju. A pogađate šta s njima radi? Preprodaje ih na pijaci! Naravno, u ovom opasnom biznisu nije sam, već ima i ortake koji mu pomažu, a zaradu dele pola-pola. Ipak, nedavno je uhvaćen na delu i reagovala je i policija, pa mu je ulaz u prodavnicu zabranjen, a podneta je i prijava protiv njega. Ali sigurna sam da će on naći neku drugu radnju. Sve dok opet ne padne!



Druga priča tiče se jednog popularnog dečka, zvaćemo ga Zaljubljeni. Momak menja devojke kao čarape, jer može mu se. Ali ono što je uznemiravajuće je što već nekoliko meseci uživa u „skladnoj“ ljubavi s jednom Lepoticom. Međutim, izgleda da njima baš i ne cvetaju ruže, jer je vara na svakom ćošku. Nedavno je Lepotica bila u jednom popularnom prestoničkom klubu s drugaricama, gde je uživala i poručivala pesme za svog dragog, a on je bio u hotelu sa drugom devojkom!



Moja ptičica mi kaže da je Zaljubljeni bio odvaljen od alkohola i drogiran, i da je priveo neku nemoralnu devojku u apartman i s njom radio svašta. Posle toga se komirao i zaspao, a draga ga je zvala jer nije imala ni za taksi kad se vraćala iz noćnog provoda. Međutim, on se nije javljao, pa je Lepotica poludela i pravila mu scene sutradan. To veče se snašla za prevoz, našla je neke ortake, ali verujem da mu je već vratila milo za drago. To bi bilo to, drage moje. Čitamo se i sledeće nedelje. Voli vas vaša Abronoša.

