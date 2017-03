DADO TOPIĆ ZA KURIR: Slađani Milošević sam oprostio sve uvrede!

Jedan od najcenjenijih rokera bivše Jugoslavije Dado Topić vraća se na scenu! Muzičar se u razgovoru za Kurir osvrnuo na kolege koje su ga javno pljuvale, kao i na žiri „Zvezda Granda“, a otkrio nam je i detalje novog muzičkog projekta.

- Pravim bend od 20 gudača, možda čak i više. Želim da napravim koncertni program koji ne bi bio samo čisto rokanje, već portret mojih pesama s drugačijim zvukom.



Isplati li se baviti se rokenrolom u današnje vreme?

- Nama, staroj gardi isplati se jer imamo dugu kilometražu i nosimo zvuk tog vremena, pa je u određenim trenucima interesantno. Ali mi jednostavno više nismo „in“, više smo sporadična pojava.



Da li su narodnjaci zaista ukrali rokerima hleb?

- Mislim da narodnjaci zasluženo vladaju zato što imaju fantastičnu organizaciju i tim saradnika koji su vrh vrhova.



Slađana Milošević je u jednoj emisiji osula paljbu po vama jer ste duet „Princeza“ izveli s hrvatskom pevačicom, iako ste se davno zakleli da ćete je pevati samo s njom.

- Nije baš tako (smeh). Meni nikad ništa slično nije rekla, drugari smo. Čujemo se s vremena na vreme. Pitam je: „Kako si, jesi li okej“? Prošle godine je trebalo da radimo nešto zajedno, a ona nije stigla. Često nas zovu ljudi i uvek im kažem da sam ja OK samo ako ona ide. Ona češće ne ide, takva je. Ona je zvezda. Nikad je nisam pitao da li je to tačno, nisam čuo da je ružno pričala o meni. Ako je tačno, verovatno je imala neki razlog za to. Ali ja nju toliko volim da joj opraštam sve.



Kako ste sačuvali brak?

- Moja supruga sve razume i ona mi je najveći oslonac. Kad ima poverenja i poštovanja, sve ide lakše.



Pravo ime

U LIČNOJ KARTI SAM ADOLF!



Zbog čega krijete kršteno ime Adolf?

- Oduvek sam bio Dado, a Adolf sam samo u papirima. To ime nikad nisam koristio, niti sam ga menjao. Što piše, nek piše. Ima Adolfa na stotine, a onaj je baš najcrnji.

- To su neke nesrećne stvari na kojima insistiraju ljudi koji ne poštuju našu profesiju. Vreme je takvo da ljudi vole sve da politiziraju.- Pratim tu i tamo. Žiri u „Grandu“ je fenomenalan. Aca mi je strašno simpatičan. Marija je čvrsta i dođe im kao profesorka. Karleuša je veoma interesantna. Možda nema takve vokalne sposobnosti kao što se priča, ali to ne znači da nema dobre uši da čuje. I kad čuje, ona strašno čuje. Opasna je! Ono što govori, govori kako treba, i to mi se sviđa.- Lukas poznaje celu rokersku ekipu. Ne znam kako bih se snašao s njima kao karakter, iako široko poznajem muziku. Ne bih se baš usudio da komentarišem decu kada pevaju narodnjake, jer to jednostavno nije moje područje. Morao bih se složiti s mišljenjem ostalih članova žirija.- Što da ne. Lukas je izvanredan vokalista, tako da ima smisla.

Autor: Foto: Dragan Kadić,Foto: Damir Dervišagić,Foto: Printscreen