DARKO OTKIDA NA ANINU GUZU: Nikad bolji seks nismo imali!

Da li Darko ljubomoriše zbog tvojih kratkih haljina?

- Naprotiv, on mi je dao vetar u leđa. Kad sam bila devojka, stidela sam se da istaknem atribute, iako sam uvek volela kratke haljine. Otkad smo Darko i ja u braku, uvek mi govori da se treba da se oblačim provokativnije i ne dopada mu se kada sam u opuštenoj varijanti. Iznervira se kada me vidi u tome i prokomentariše: „Ma daj! Obuci nešto usko i kratko, tebi to najbolje stoji.“



Šta ga najviše loži na tebi?

- Moraš njega da pitaš, ali stalno mi govori: „Ženo, ti si meni uvek najlepša i najbolja.“



Važiš za jednu od pevačica s najboljom zadnjicom.

- Na nju se i Darko loži (smeh). Zanimljivo je da sam prezirala svoju zadnjicu kad sam bila mlađa. U školi su sve devojke imale lepu i normalnu, a moja je jedino bila izbačena i čudna. Imala sam kompleks zbog toga. Kada sam odrasla i shvatila da je to u stvari dobro i da to svi vole, onda sam je zavolela.



Jednom si rekla da si dosta aktivnija od Darka u seksu. Kakva je sad situacija u vašem krevetu?

- Ha-ha-ha. Glupo mi je da pričam na tu temu. Eto, nikad bolje. Toliko.



- Daleko bilo! Moja energija to ne dozvoljava.- Maksimalno smo se posvetili Loreni i trudim se da uživam u svakom trenutku s njom. Drugo dete, kad god došlo, dobrodošlo.- Nema potrebe za tim sve dok ćerka ima mene, moju mamu i moju baku.- Ja radim! U „Grandu“ imam odličnu platu, ne brini. Nikada mi nije bio potreban neko da me finansira. Naravno da svi kukamo kako su pesme i spotovi skupi, moraš mnogo da radiš da bi se to isplatilo. Ali, kad ubodeš hit, stvarno ti se isplati.- Na sve. Volimo da se iznenađujemo, a najviše ulažemo u putovanja. Tu stvaramo lepe uspomene, koje ćemo ceo život nositi, a sve ostalo je prolazno. Naši zajednički trenuci su vredniji od krpica i besnih automobila.- Prestani!

- Nije kupio stan na moje ime. Ipak, te stvari ne bi trebalo nikoga da se tiču. Mi ne gledamo ni u čiji novčanik i u papire o vlasništvu. To je samo naša stvar.- Generalno se trudim da me ne pogađaju. Kad sam počela da se bavim ovim poslom, znala sam šta me čeka. Mnogi sebi daju za pravo da pričaju i pišu šta hoće. Ne čitam novine, ne slušam priče sa strane, i lepo mi je.- O tome stvarno ne razmišljam. Kada bi čovek krenuo tako da razmišlja, ne bi se dobro završilo. Naročito kada žena nešto umisli. Ako je neko lud da izgubi sve ono što ima i što porodica nosi, onda ništa ne zaslužuje.- Sigurno da bih bila mnogo angažovanija. Onda kad sam najviše radila i mesecima unapred imala zakazane nastupe, ostala sam u drugom stanju. Nije tada bilo govora o tome šta je preče. Čim sam saznala da sam trudna, otkazala sam sve svirke i posvetila se trudnoći. Nisam mirna osoba, sa svakog nastupa sam izlazila mokra od glave do pete, bila sam aktivna, ali odlučila sam se za mirniji život na izvesno vreme.

Muž ne zna da sam zaljubljena u Mijatovića! Kako ti je muž reagovao nakon tvoje izjave da si ceo život zaljubljena u Peđu Mijatovića? - Ne zna još uvek za Peđu (smeh). Totalno je neobavešten.



Misliš li još na proslavljenog fudbalera? - Ma daj! To je bilo davno. U Peđu sam bila zaljubljena kao klinka. Opterećena njime, pravila sam končane narukvice s njegovim imenom, zidove sam oblepljivala posterima s njegovim likom...





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić