GRUDI UVIS: Nataša i Dara Bubamara pokazale adute!

Već smo navikli od Dare Bubamare da stalno u prvi plan stavlja bujne grudi, ali u poslednje vreme sve češće to radi i Nataša Bekvalac.



Ove dve pevačice u najluđoj noći pevale su u Beogradu, a osim što su napunile klubove u kojima su nastupale, publika je mogla da uživa u njihovim dubokim dekolteima. Budući da je drastično smršala, Dara je belom, uskom, dugom haljinom istakla nove obline, a one već dobro poznate jedva je uvukla i spakovala u izazovni dekolte! Bubamarine silikonske grudi su bukvalno svakog časa pretile da iskoče iz haljine, ali dobar brushalter spasao je stvar!



Nataša je na nastup stigla u minut do ponoći, pa nije odradila ni odbrojavanje do Nove godine. Ipak, niko joj to nije zamerio jer je te večeri u potpunosti opravdala na nadimak „novosadska barbika“! Srebrna mini-haljina na bretele istakla je njenu vitku liniju, a tek grudi! Natini silikoni su jedva ostali mirni dok se ona bacala na stejdžu.



I. Ercegovčević

Autor: Foto: Dušan Milenković