IDILA U KUĆI NEDE UKRADEN: Unučići su moja radost i slabost

Ovogodišnji praznici za Nedu Ukraden biće kao i prethodni - radni. Ona putuje u Australiju, gde nastupa za doček.



Pevačica će pre članova svoje porodice ući u 2017, ali će iskoristiti Skajp da petogodišnjim unukama Nedi, Aleksandri i trogodišnjem unuku Dušanu u ponoć po našem vremenu čestitati Novu godinu.



- Oni su moje zlato, slabost i velika radost. Dečak je drugačiji od devojčica, pun je energije, simpatičan - kaže Neda, koja je pripremila pregršt poklona za svoje unučiće.



- Nešto sam im već kupila, a naravno da ću im doneti nešto i iz Australije. Približava se i njihov rođendan u januaru. Dobiće nešto lepo, ali poklon je za mene nešto simbolično jer im kupujem kad god poželim nešto.



Kako kaže, Aleksandra, Neda i Dušan veoma su vezani za nju.- Objasnili smo im da idem da radim. Kada se vratim, obavezno me pitaju: „Bako, je si li bila na poslu? Da li možemo da idemo s tobom? Hoćeš li biti u televizoru?“ - sa osmehom prepričava Neda anegdote s unucima i otkriva svoje novogodišnje želje.- Želim da budem srećna. Da su moji ukućani dobro i zdravi. Da uživam u poslu koji radim i da osećam zadovoljstvo dok to radim. Da se radujem svakom danu i da me sve to skupa veseli. U zrelim godinama čovek poželi da od srca uživa u lepim stvarima. Da nađe sreću i zadovoljstvo - zaključila je Ukradenova.

Autor: Jelena Stuparušić