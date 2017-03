MORA NEKO DA VREĐA I PRETI: Vuk Kostić progovorio o vezi Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića

Kostić progovorio je o raskidu veze sa Jelisavetom Orašanin i otkrio u kakvim su njih dvoje sada odnosima.

Ipak, Kostić kaže da je srećan zbog svoje bivše i da među njima nema zle krvi.

"To su gluposti, mi smo prijatelji na prvom mestu, toliko vremena smo proveli zajedno. Oni su slobodni ljudi, ovo je slobodna zemlja. Malo smara da nekim novinarima ne odgovara da je to sve okej, mora neko nekog da vređa, da neko nekome preti, zato što je preobična priča da je sve okej", rekao je on u emisiji "Exkluziv" na "Prvoj", te dodao:

"Ima ljudi koji se ne svađaju, ne prete. Malo, ali ih ima".

