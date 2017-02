NE MOŽE VIŠE DA IZDRŽI: Dragana Mirković napušta Pinkove zvezde!

Folk zvezdu gledaćemo do kraja ove sezone, ali sledeće godine ne želi da se nađe u crvenoj stolici.

Dragana, koja važi za najemotivnijeg sudiju u takmičenju, kaže da sve ovo previše iscrpljujuće za nju.

"Sa ove tačke gledišta ne bih prihvatila da budem u žiriju u narednoj sezoni. Na snimanju je stresno, frka, trka.. Jesam se ja malo navikla, ali… Meni sve to naporno i mnogo me pogađa. Milan Kalinić je pre neki dan rekao: 'Mislio sam da Gaga neće preživeti ova prva tri kruga", rekla je Dragana, prenosi "Alo" i dodala da je ostali članovi žirija stalno zadirkuju zbog njenih emotivnih reakcija.

"U studiju se svi šale sa mnom, a i Milan me kritikuje za neke postupke. Meni to ne smeta. Stalo mi je do ljudi i to se vidi, ne mogu od sebe da pobegnem. Ljudi, kolege, produkcija, publika, svi su shvatili da sam previše iskrena i emotivna, i ako je to minus, onda živimo u lošem vremenu", zaključila je Mirkovićeva.

