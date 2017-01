OPASNA TRUDNICA: Ana ZABRANILA Rasti da puši MARIHUANU!

Ana Nikolić sve više je hirovita, izvoljeva, a svom mužu Rasti postavila je posebne uslove.

Kako smo saznali, pevačici strašno smeta miris marihuane koju njen dragi redovno konzumira, pa mu je naredila da je ubuduće puši isključivo van stana u kom žive.

Printscreen

“Pre trudnoće Ana nije imala ništa protiv marihuane i toga što njen muž redovno puši travu, međutim, sada joj smeta jaka aroma ove biljke, pa je zato i tražila od Raste da je konzumira van kuće!”, priča izvor i objašnjava:

“Nakon novogodišnjeg nastupa okupili su se sa društvom u njihovom stanu kako bi podelili radosne vesti o prinovi, a Rasta je, kao i obično, opušteno srolao džoint! Međutim, nakon samo par dimova Ana je počela da kašlje, a bila je i na ivici da povraća! Brzo je ustala od stola i krenula ka kupatilu, a i Rasta se našao uz nju jer se baš uplašio. Ana mu je tada rekla da joj se slošilo od dima i mirisa marihuane i zamolila ga da više ne pali u stanu dok je trudna, što je on prihvatio, a nije ni želeo da se raspravljaju oko toga. Uostalom, on je retko kod kuće jer najviše vremena provodi u studiju i na nastupima, pa može da duva koliko god hoće. Kada se vratio za sto, Rasta je odmah ugasio džoint i otvorio prozore da se stan izluftira, ali pred ortacima nije komentarisao kakav su razgovor njegova trudna žena i on vodili, samo je nastavio da ćaska sa ekipom”, prepričava izvor za "Star".

Printscreen

Podsetimo, Ana je već izjavila da nema ništa protiv što njen suprug Rasta javno objavljuje fotografije na kojima puši marihuanu.

Svet/ Milan Milošević

