ŠOKANTNA ISPOVEST LJUBINE ĆERKE: Otac mog deteta i moj tata su bili prijatelji, a onda se desilo OVO

Učesnica rijalitija "Parovi", Aleksandra Subotić , ćerka kik bokserke Ljube Pantović, ispričala je kako je stupila u vezu sa Aleksandrom Čabarkapom. On je bio neprijatelj njenog oca, Karađorđa Subotića, a Aleksandra je izjavom šokirala cimere.

"Otac mog deteta i moj otac su nekada davno bili neki prijatelji. Iskreno, ne znam ko je tu koga prevario, znam i jednu i durgu stranu priče, ali oni su postali veliki neprijatelji. Ja sam rano počela da se izlazim i da se krećem. On počinje da se pojavljuje u mom životu u istom društvu, a u međuvremenu moj otac završava u zatvoru. Pravila sam žurke, a mom stricu je to smetalo. On je mene stalno maltretirao, jednom mi je lupio šamar, tada sam bila mala. Sa 17 godina sam rodila ćerku", glasi deo priče o njenom životu.

Aleksandra je bila u vezi sa dečkom njene majke, Aleksandrom Čabarkapom, sa kojim je zatrudnela i dobila dete dok je njena mama bila na "Farmi".

Poslušajte šta je ispričala u "Parovima":



Aleksandre Subotic Ispovest o Cabarkapi ! by zadkostellbokizadko

