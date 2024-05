"PLAKAO SAM, NIJE SRAMOTA TO REĆI" Branko Ružić na godišnjicu zločina otvorio dušu - Te slike će me pratiti do kraja života

Prošlo je godinu dana od ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar, a tadašnji ministar prosvete Branko Ružić kaže da će ga slike sa uviđaja pratiti dok je živ.

"Najteže mi je bilo da obavim razgovore sa roditeljima. Neke od njih sam nalazio na prepoznavanju njihove mrtve dece", rekao je Ružić.

On je za jutjub kanal "Razgovori sa Zlojutrom" rekao da su mu to najteži dani u životu.

"Ja sam plakao, to nije sramota reći. Plakao sam, plakali su i roditelji. To je mnogo teško. To je prosto neopisivo", rekao je Ružić.

Kako kaže to je velika tragedija za sve, jer se prvi put u Svetu dogodilo da dete od 13 godina počini takav masakr.

"Kada vidite ta nedužna stvorenja kako sede, leže usmrćena. Kada vidite tog domara na ulazu u školu... prosto je strašno. Te slike će me pratiti do kraja života".

Ružić kaže da je na putu do "Ribnikara" pozvao svoju suprugu i rekao: "Ovo je za ostavku".

"Ja nisam bio normalan tih pet ili šest dana. Mnogo je teško", rekao je Ružić.

08:22 Ministar prosvete Branko Ružić: Trodnevna žalost od petka