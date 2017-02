ŽELJKO ŠAŠIĆ: Briga me za zatvor ćerki sam dao i previše!

Željko Šašić tvrdi da ga je baš briga za to što mu prete dve godine zatvora ili novčana kazna zbog neplaćanja alimentacije za ćerku Sofiju (17), koju je dobio dok je bio u braku sa Sonjom Vuksanović!



Nakon što je Kurir otkrio da je Drugo osnovno tužilaštvo podiglo optužni predlog protiv pevača zbog duga za alimentaciju od 20.000 evra, Šašić za naš list tvrdi da se za svoju jedinicu nadavao para i više nego što je bilo potrebno. To su gluposti



- Ma, ne znam treba li to uopšte komentarisati! Želim samo da kažem da oni lupaju gluposti. Šta je tu tačno? Ko kaže da ja ne plaćam?! Plaćam, brate, iz sve snage! Ha-ha-ha. Normalno da plaćam, kakve, bre, tužbe?! Strašno! To je završena priča, ja ne znam šta je sad to. Ne znam da li neko namerno hoće da me strpa u zatvor. Ma ko je išao u zatvor zbog neplaćanja alimentacije? S druge strane, ja sam se stvarno toga naplaćao i preplaćao, tako da me uopšte ne sekiraju te vaše informacije - rekao je Šašić, a na pitanje u kakvim je odnosima sa ćerkom, s kojom dugo nije razgovarao, on je odbio da priča o tome.



Sonja nedostupna



- To su sad neke druge teme. Vozim, u putu sam i ne mogu sad da pričam. Čujemo se ovih dana - kazao je folker i prekinuo vezu.



Pozvali smo Šašićevu bivšu, a Lukasovu sadašnju suprugu Sonju za komentar, ali se ona nije javljala do zaključenja ovog broja. Podsetimo, Sonja je protiv Željka podnela krivičnu prijavu, u kojoj je navela da od 2013. godine Šašić nije uplatio ni dinar za alimentaciju, iako je po odluci suda mesečno trebalo da daje 618 evra.



MARIJA DEJANOVIĆ

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić