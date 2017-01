ŽELJKO ŠAŠIĆ PROGOVORIO O ĆERKI SOFIJI: Ovo je PRAVA istina o našem odnosu!

Pevač je, naime, u veoma lošim odnosima s bivšom suprugom Sonjom, koja se udala za njegovog kolegu Acu Lukasa, i često posećuje sudske ustanove, a njihova ćerka Sofija je jednom prilikom otkrila da nije u najboljim odnosima sa ocem i da je odlučila da ne komunicira s njim.

"Ne znam da li je to tema. Ja sam odlučio da jedno vreme pustim Sofiju na miru. Nek se odmori, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Ona je sad u pubertetu i ja to apsolutno kapiram razumijem i ne želim da joj smetam puno", rekao je Šašić.

Na pitanje da li se kaje u životu zbog nečega odgovorio je da se ne

"Šta imam da se kajem, nije sve u vašim rukama. Ja ne volim konflikte.

Otkrio je i da je potražio stručnu pomoć kako bi prevazišao svoje probleme.

"Ja sam bio i pomaže to negde, ali sve je to na vama. Ima svega, knjiga, može da vas umiri, ali sve je opet na vama", otkrio je u emisiji Ja to tako.

Šašić je sad u vezi sa 17 godina mlađom Plejbojevom zećicom Katarinom Lazić.

"Uopšte nisam razmišljao u razlici u godina, ali za sad ništa ne računam, ne smeta mi ta razlika kad je muškarac stariji, a u obrnutom mi to ne ide", otkrio je pevač.

