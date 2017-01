ZLATI PETROVIĆ PUKAO FILM: Sin kockar me više ne zanima! Neću mu dati ni dinara

Kako saznaje Kurir Stars, pevačica se žalila bliskim prijateljima da ne može više da trpi sina i pokriva njegove dugove i da je ovaj put rešila da ga opameti.



- On me više ne zanima, neću da mu pomažem. Pare mu više ne dajem, pa nisam ja budala! Idem, radim, mučim se da bih davala njemu, a on sve prokocka. Rekla sam mu, molila ga da prestane s tim, ali ne vredi! Eto, i žena ga je napustila, odvela decu, sad živi sam. Pre sedam godina dala sam ogromne pare da vratim njegov dug zbog kocke, ali zaklela sam se da više neću. Odrastao je čovek, pa nek bude odgovoran i neka snosi posledice - rekla je Zlata prijateljima.

Pevačicin bivši suprug i Mikijev otac Hasan Dudić ne može da veruje da Zlata o svojim problemima priča gde god stigne, i poručuje joj da je ona kriva za probleme njihovog sina.- Sram nek je bude! Ona je zlo. Kako je nije sramota da iznosi takve stvari u javnost? Miki je sada pravi čovek, na mestu. Ako se razveo od žene, to ne znači da su u svađi. Čuju se, viđaju se. A to što se on kocka, pa to je povukao na njene, pošto je njena majka bila kockar. Dudići su poštena familija, kod mene nije bilo probisveta - besno kaže Hasan i nastavlja:- Zlata je Mikija psihički uništila. Ostavila ga je sa tri meseca, otišla u Švajcarsku i nije se vraćala godinu dana. Njega sam ja odgajio, sa mnom je živeo do 15. godine, a posle je prešao kod nje, kada su i počeli problemi - rekao je Dudić za Kurir Stars. Zlata se do zaključenja ovog broja nije javljala.

