BORBA SA SNEGOM TOKOM NOĆI: Beogradske ulice prvog prioriteta osvanule prohodne

Gradski menadžer Goran Vesić izjavio je danas da su trenutno prohodne sve ulice prvog prioriteta, odnosno 1.800 kilometara ulica na teritoriji grada, kao i da je gradsko preduzeće "Beograd put" dobro radilo u toku noći.

"Trenutno se čiste ulice drugog prioriteta i one će biti završene do 10 sati. Odnosno baca se so, pošto je na njima moguća pojava leda.

Noćas smo bacili 615 tona soli, 182 tone mešavine kamenog agregata i soli, 57 tona kamenog agregata. Imali smo 103 mašine na ulici i preko 150 radnika, tako da je posao završen kako treba", rekao je Vesić.

On je poručio građanima da vode računa na ulicama zbog moguće pojave leda i dodao da se grad sprema za sledeći vikend kada se očekuju ozbiljnije padavine.

