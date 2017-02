TAKSISTA ME UDARIO PESNICOM U GLAVU: Prelazila sam ulicu na pešačkom, a on me zamalo ubio kolima! Beograd 18:58, 11.02.2017. 0

Stao je i počeo da me vređa, a kad sam rekla da ću ga prijaviti, počeo je da me tuče, tvrdi Aleksandra Veličković

Aleksandra Veličković (28) tvrdi da ju je 1. februara oko 20 časova, na pešačkom prelazu u Ulici braće Jerković, fizički napao vozač „Luks taksija“ šest puta je udarivši pesnicom u glavu.

On kaže da je prelazila ulicu kad je taksista naleteo velikom brzinom i umalo je nije udario.



Postao agresivan



- Bukvalno je proleteo pored mene i zaustavio se. Rekla sam mu da je napravio prekršaj i da je mogao da me ubije. Otvorio je prozor, postao je agresivan i počeo da me vređa i ubeđuje da tu nije pešački prelaz. Rekla sam mu da je tu i pitala ga zar ga ne vidi.

Prišla sam vozilu i rekla da mogu da ga prijavim policiji za to što je uradio, i ponovila da je mogao da me ubije. Rekao mi je da mu se jebe za policiju - prepričava događaj naša sagovornica, inače članica Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA.



Ona ističe da ju je nakon toga taksista nazivao pogrdnim imenima.

- Nazvao me i kurvom, ostala sam u šoku. Zapretila sam mu da ću zapisati broj table i da ću ga prijaviti. On je izleteo iz kola i počeo da me udara pesnicama po glavi. Sigurno nekih šest puta. Pala sam na zemlju. Nisam očekivala da će me udariti uopšte, nisam mogla da se zaštitim i odbranim. Sva sreća, naišli su neki ljudi i krenuli ka njemu. On je utrčao u kola i pobegao - tvrdi Aleksandra.



Ona kaže da je zvala Hitnu pomoć i da je nekoliko sati provela na VMA, te da je slučaj prijavila i policiji.

- Nemam prelome, ali ugruvana sam i bole me lice i glava. Nisam mogla da dođem sebi i da se smirim. Još uvek sam u šoku. Sada sam to bila ja, sutra će stradati neka druga žena. Nadam se da će nasilnik odgovarati. Nisam stigla da zapišem broj tablica, ali uspela sam da zapišem broj vozila - ističe Veličkovićeva.

Druga strana



Sa druge strane, advokat taksiste koga naša sagovornica optužuje Aleksandar Šćekić kaže za Kurir da nije bilo tako kako je ona rekla.

- Dok traje istraga policije i tužilaštva, ne bismo davali izjave tim povodom. Verujemo u policiju i sačekaćemo da nadležne službe obave svoj posao. Ono što mogu da kažem, jeste to da nije bilo tako kao što je ona navela - rekao je Šćekić.

MUP

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV TAKSISTE



U Ministarstvu unutrašnjih poslova navode da je policija identifikovala 36-godišnjeg muškarca za koga se sumnja da je 1. februara na pešačkom prelazu u Ulici braće Jerković fizički napao 28-godišnju devojku i naneo joj lake telesne povrede.

- Po nalogu dežurnog tužioca Drugog OJT u Beogradu, protiv osumnjičenog muškarca biće podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje - kažu u MUP.

Mina Branković

Autor: Foto: Kurir