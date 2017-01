USVOJEN REBALANS BUDŽETA GRADA: Beograd u deficitu 5,5 milijardi dinara

Šef odbornika Demokratske stranke u Skupštini grada Balša Božović rekao je da su se gradski čelnici na početku godine "hvalili" suficitom u budžetu od 3,2 milijarde dinara, a da "tri nedelje kasnije imamo deficit od 5,5 milijardi dinara".

Šef odbornika Demokratske stranke u Skupštini grada Balša Božović rekao je da su se gradski čelnici na početku godine "hvalili" suficitom u budžetu od 3,2 milijarde dinara, a da ;"tri nedelje kasnije imamo deficit od 5,5 milijardi dinara".

"Dakle, šta se dogodilo sa novcem za ove tri nedelje i kako od najvećeg uspeha grada Beograda dolazimo do deficita od 5,5 milijardi", pitao je Božović. On je rekao da je najviše promena u budžetu nastalo zbog Direkcije za gradsko građevinsko zemljište čiji je status trebalo da bude rešen 1. decembra 2016. godine, a koja je indirektni korisnik budžeta iako to ne sme da bude.

"Direkcija je potpala pod Sekretarijat za komunalne poslove. Radi se o 11 milijardi dinara. Očigledno da SNS smatra da to nisu pare gradjana Beograda, već da je to stranački plen", rekao je Božović novinarima.

Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović je rekao da je rebalnas budžeta najavljen kada je usvojen budžet i da ga je najavio i gradonačelnik Beograda, kao i da je rebalans urađen zbog formiranja dva nova sekretarijata - Sekretarijat za javne prihode i Sekretarijat za javni prevoz.

"I zato što smo uređivanje gradskog građevinskog zemljišta i sve te projekte u vrednosti od 10,7 milijardi rasporedili u Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove i na taj način je rebalans bio nešto što je očekivano", rekao je on.

Mladenović je kazao da je obim budžeta ostao isti - 99 milijardi dinara.

"Prihodi i rashodi su na taj način predviđeni. Imamo deficit koji je 6,30 odsto i taj deficit je u odnosu na dozvoljeni od 10 odsto, deficit koji je ravnoteža. Mi nismo na taj način opteretili budžet novim zaduživanjima.

Već tri godine ova vlast nijedan jedini kredit nije uzela", kazao je on. Mladenović je naveo da je "budžet investiciong karaktera" i da je četvrtina budžeta investiciona. On je rekao da se menja suficit u budžetu.

"Upravo stavke koje su vezane za Direkciju za građevinsko zemljiše, nisu bile predviđene. One su bile stavljene u određenim aproprijacijama, koje su na taj način predviđale otplatu kredita i to je onda izazvalo suficit. Mi smo bili svesni da to nije pravi suficit i to je rečeno na sednici krajem decembra", kazao je Mladenović.

Kako je navedeno, prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine ove godine će biti 87,36 milijardi dinara, kako je bilo predviđeno budžetom, dok će izdaci po tom osnovu biti veći, odnosno iznosiće 92,85 milijardi dinara, što daje deficit od 5,5 milijarde dinara, odnosno 6,3 odsto. On je rekao da je budžet realan i da "pare niko nije uzeo niti ih je odneo", već su usmerene na investicije.

Gradski menadžer Goran Vesić podsetio je da je gradonačelnik krajem 2016. godine rekao da "vaga" koju će odluku doneti za Direkciju za građevinsko zemljište i najavio tehnički rebalans budžet.

"Kada pričate o deficitu treba da vas je sramota. Za poslednje dve i po godine vraćeno je preko 400 miliona evra kredita. Znate šta je moglo biti urađeno za tih 400 miliona. Treba da vas je sramota da pričate o deficitu. Za dve i po godine nismo uzeli nijedan kredit", kazao je Vesić. On je rekao da se vraća milijardu i po kamata ranijih zaduživanja.

