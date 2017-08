OLAKŠANJE: Farina će biti u apotekama do kraja meseca

Za nestašicu izuzetno važnog leka „farina“, koji služi za sprečavanje zgrušavanja krvi, odgovorna je indijska firma „Ipka“, koja našu farmaceutsku kompaniju „Galenika“ nije na vreme snabdela aktivnom supstancom potrebnom za pravljenje „farina“, saznaje Kurir.



Naime, više od tri nedelje u domaćim apotekama se nije moglo naći ovo medicinsko sredstvo, koje prvenstveno koriste srčani bolesnici, a nema odgovarajuću zamenu na tržištu.



U „Galenici“ kažu da su znali da će nestašice leka biti još sredinom jula.

- Do nestašice leka je došlo zbog kašnjenja dobavljača u isporuci aktivne supstance varfarin-natrijuma, on nas je sredinom jula obavestio da će sirovinu isporučiti do kraja avgusta. „Galenika“ je po redovnoj proceduri o tome obavestila Ministarstvo zdravlja i RFZO, kao i o tome da će redovnu isporuku leka obezbediti do kraja avgusta - kaže za Kurir Nataša Mamula, izvršni direktor za proizvodnju, kvalitet i razvoj poslovanja.



Kurir je uputio pitanja Ministarstvu zdravlja i RFZO. Nekoliko minuta nakon toga, iz „Galenike“ nam je javljeno da je Ministarstvo zdravlja odobrilo da se u promet pusti deo kontingenta leka namenjenog za tržište BiH.

- Dobili smo odobrenje da možemo da distribuiramo lek sa izvoznog lagera i u ambalaži koja je namenjena za tržište BiH, tako da se već danas mogu očekivati određene količine leka koje će zadovoljiti mesečne potrebe tržišta - poručila je Mamula.



Iz „Galenike“, Ministarstva zdravlja i RFZO nismo dobili odgovor da li će „Ipka“ snositi sankcije zbog propusta.



